Body Písku: Svoboda M. 28, Svoboda J. 16, Šurý 13, Šlechta 12, Sýkora a Mach 6, Mikolášek 5, Polánek T. 4, Chvála, Primak.

Výsledky posilněné Plzně z posledních kol vzbuzovaly značný respekt. Navíc Písečtí přišli o dalšíh hráče. "Abychom neměli tolik klidu, v úterý utrpěl zlomeninu nosu kapitán Milan Špičák a musel se podrobit operačnímu zákroku. To v kombinaci s absencí dlouhodobě zraněného veterána Pavla Englického znamenalo, že budeme postrádat nejen výšku, ale náš věkový průměr se rázem propadl pod hranici dvaceti let. Domácí pak byli nachystání v téměř kompletní sestavě a jejich cíl byl jasný, neboť výhra by je posunula do skupiny bojující o play off," vrátil se ještě před utkání písecký trenér Jan Čech.

Od začátku to byla pořádná bitva. "Nabuzení domácí využili své fyzické převahy a rychle se ujali vedení 5:2, na což ale Sršni odpověděli třemi trojkovými pokusy a rychlým přechodem na útočnou polovinu. Rázem byli Sršni ve vedení 14:7 a domácí si vybírali oddechový čas. Po zbytek první čtvrtiny se obě družstva na útočné polovině spíše hledala a vedení 19:11 pro naše hráče bylo zejména díky dobré obraně. Ve druhé desetiminutovce jsme konečně našli klíč na zónovou obranu Plzně, bohužel nám zase odešla obrana a zejména nejzkušenější trojice domácích Aušprunk, Honomichl a David nám dělala velké problémy. I díky pěti bodům v posledních třiceti vteřinách šli Sršni do šaten s jedenáctibodovým vedením," komentoval první poločas trenér Čech a pokračoval: "Úvod druhého poločasu patřil nejmenšímu muži na palubovce, kdy Jakub Šurý předvedl několik individuálních akcí, díky kterým jsme se rychle dostali do vedení 58:39 a vše začalo vypadat velice nadějně. Bohužel někteří hráči se dostali do problémů s fauly a i z důvodu užší rotace Sršňů také někteří hráči začínali ztrácet elán na obranné polovině, což po několika chybách vedlo ke snížení náskoku ze strany Plzně až na sedm bodů. Vyrovnanou koncovku však odvrátil šestnáctiletý benjamínek Pepa Svoboda a hráči ve žlutočerné mohli začít slavit velice cennou výhru."

Písečtí tak mají za sebou základní skupinu a nyní se rychle musejí připravit na další zápasy proti novým soupeřům. "Jsem nesmírně rád za výhru. Musím se přiznat že z plzeňského týmu jsem snad ještě nikdy neměl takový respekt jako právě teď. Naštěstí jsme se dokázali poprat s fyzickým handicapem a došli si pro zasloužené vítězství. Ještě nám sice chybí dohrávané utkání na palubovce GBA Pelhřimov, bohužel však nebyl dostatečně prodloužený termín na dohrání soutěže a vzhledem k věkovému složení obou týmů jsme v nabitém kalendáři nestihli najít reálný termín. Utkání tak bude s největší pravděpodobností kontumováno v náš prospěch. I tak končíme základní část s bilancí pouze tří proher, což je vzhledem ke kvalitě kádru Slavie a zaváhání hned v prvním kole na půdě Litoměřic skvělým počinem. Ve skupině Západ tak končíme právě za týmem sešívaných na druhém místě a společně s námi postupuje náš další přemožitel ze severu. Vítězem druhé skupiny jsou z loňské NBL sestupující Svitavy, které mají jednu prohru, následovány Novým Jičínem a Snakes Ostrava s pěti prohrami. V systému doma/venku se třemi týmy ze druhé skupiny se určí pozice pro play off. Náš tým tak momentálně drží celkovou třetí pozici a uvidíme, jak se mu v nadcházejících šesti utkáních povede," dodal Jan Čech.