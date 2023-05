/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Písku nakročili vstříc největšímu úspěchu v historii klubu. V prvním barážovém utkání o účast v nejvyšší tuzemské soutěži doma zdolali Hradec Králové 100:85 a v pondělní odvetě na palubovce soupeře budou hájit nadějný patnáctibodový náskok.

Písečtí basketbalisté v úvodním barážovém utkání o účast v KNBL zdolali doma Hradec Králové 100:85. | Foto: Jan Škrle

Po vyrovnané úvodní čtvrtině si jako první větší náskok vytvořili hosté, kteří po dvou trojkách Škrance vedli 38:28. Nemělo to však dlouhého trvání a nabuzení Sršni do přestávky otočili skóre ve svůj prospěch – 53:49.

Vyrovnaná bitva pokračovala ještě skoro celou třetí periodu. V jejím závěru a na začátku závěrečné desetiminutovky šli písečtí basketbalisté do rozhodujícího trháku (83:69) a náskok udrželi před napěchovanou halou až do konce. Do pondělní barážové odvety na palubovce Královských sokolů, která se hraje prostým systémem lepšího skóre z obou zápasů, si ponesou patnáctibodové vedení.

Vítězný celek táhli především Martin Svoboda (19 bodů), Fait (17 bodů + 8 doskoků) a Michal Svoboda, hostující celek držel střelecky Škranc (27 bodů)

Sršni Photomate Písek – Královští sokoli Hradec Králové 100:85 (24:26, 53:49, 78:69)

Body: Martin Svoboda 19, Fait 17, Michal Svoboda 15, Svojanovský 11, Šlechta 9, Englický 9, Sýkora 7, Šurý 7, Borovka 6 – Škranc 27, Solevič 16, Cavallero 13, Šturanovič 12, O. Peterka 9, Prskalo 7, Goga 1. Trojky: 12:6. Fauly: 19:26. Trestné hody: 12/17:19/33. Doskoky: 49:39. Rozhodčí: Blahout, Salvetr, Linhart. Diváci: 700.