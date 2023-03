/FOTOGALERIE/ S rozdílnými výsledky vstoupily do play off I. ligy jihočeské basketbalové týmy. Zatímco Písek v úvodním čtvrtfinálovém duelu potvrdil roli favorita a Plzeň porazil vysoko 93:54, Jindřichův Hradec proti Litoměřicím selhal a doma si připsal porážku 66:85.

Písečtí basketbalisté nedali v úvodním utkání čtvrtfinále play off I. ligy Plzni šanci a vyhráli 93:54. | Foto: Jan Škrle

Písecký vítěz základní části nedal Západočechům prakticky žádnou šanci pomýšlet na nějaké překvapení. Od začátku držel otěže hry pevně ve svých rukou a už do přestávky si vybudoval nedostižný náskok 36 bodů. Kouč Jan Čech rovnoměrně rozložil zátěž mezi všech dvanáct hráčů, přesto si Sršni udrželi vysoký standard a nakonec vyhráli rozdílem 39 bodů. Jen při střelbě trestných hodů Jihočeši potvrdili, že to není jejich oblíbená disciplína. Druhý duel série hrané na tři vítězství je na programu v neděli 26. března na palubovce Lokomotivy (17 hodin).

To hráči GBA Lions musí zpytovat svědomí. Tým mladíků tíhu play off neunesl a s Litoměřicemi tahal od začátku za kratší konec. V poločase Hradec prohrával už rozdílem 15 bodů a přestože ve třetí desetiminutovce manko stáhl, zvrátit utkání se mu nepovedlo a hosté naopak v závěru náskok navýšili a zaslouženě si vezou domů vítězství. A jak se zdá, Slavoji to u Vajgaru svědčí, protože tam dokázal vyhrát i v základní části. Série se přesouvá na litoměřickou půdu, kde se bude hrát v neděli 26. března od 19 hodin.

Sršni Photomate Písek – Lokomotiva Plzeň 93:54 (24:10, 58:22, 74:33)

Body: M. Svoboda 19, Borovka 18, Šlechta 12, J. Svoboda 11, Fait 10, Sýkora 9, Svojanovský 5, Šurý 5, Mikolášek 4 – Aušprunk 19, Lejsek 13, Winter 6, Honomichl 5 , Baselides 3, Jirák 2, Novák 2, Kojzar 2, Mach 2. Trojky: 10:4. Fauly: 22:25. Trestné hody: 15/29:12/30. Doskoky: 57:43. Rozhodčí: Kučírek, Kavan, Barták.

GBA Lions Jindřichův Hradec – Slavoj Litoměřice 66:85 (18:26, 31:46, 54:62)

Body: Jocys 15, Karasov 15, Linhart 11, Slowiak 8, Valentíny 5, Oupoh 4, Kölbl 2, Singleton 2, Ištok 2, Mkpa 2 – Haiblík 25, Karlovský 21, Maděra 12, Zajíc 7, Grunt 6, Dvořáček 6, Šotnar 3, Wiesner 3, Krupka 2. Trojky: 7:11. Fauly: 18:16. Trestné hody: 11/18:12/21. Doskoky: 40:46. Rozhodčí: Nejezchleb, Kult, Mynarčík.

Další výsledky čtvrtfinále play off

Tuři Svitavy – Basketbal Polabí 100:77 (33:11, 53:32, 71:71), nejvíce bodů: J. Jokl 26, Slezák 23, Jurka 10, Hlobil 10 – D. Novák 26, Kábrt 22, P. Novák 10.

Basket Brno U23 – BC Nový Jičín 84:100 (18:19, 43:46, 64:78), nejvíce bodů: Kubín 17, Musil 15, Šulc 14, Svoboda 12 – Prošek 28, Týml 20, Bukovjan 15, Kelar 11.