Jihočešky začaly výborně a v šesté minutě vedly 3:0. První půle jinak nabídla poměrně vyrovnaný souboj, ale hostující tým si stále udržoval náskok z úvodu a v poločase tak do kabin odcházel s vedením 11:8.

Klíčové momenty přišly zkraje druhé půle. Písek rychle odskočil na rozdíl šesti branek (9:15, 10:16), na což reagovaly zlínské házenkářky třemi zásahy v řadě (13:16), ale definitivně je zlomila další písecká kanonáda – 13:20. V závěru střetnutí družstvo od Otavy svůj náskok ještě zvýraznilo.

Kateřina Hromádková, trenérka Písku: „Chtěla bych holky pochválit za to, jak k zápasu přistoupily. Zlín jsme měli nastudovaný a těší mě, že dokázaly plnit to, co jsme si řekli. Dobře četly hru, zdobila je píle i bojovnost a konečně předvedly výkon, kterého jsou schopné, i když nějaké horší pasáže by se ještě našly. Výraznou výhrou si hráčky posílily sebevědomí a ukázaly, že házenou hrát umí. K samotnému utkání lze doplnit, že po celkem vyrovnané první půli jsme po změně strany brzy dokázaly odskočit na výraznější rozdíl a až do konce jsme náskok postupně navyšovali. Pozitivní je i fakt, že na palubovku se dostaly všechny hráčky a většina z nich se zapsala i do střelecké listiny.“

V dalším kole Písek doma v sobotu 15. května hostí Hodonín (15).

Handball PSG Zlín – Sokol Písek 19:29 (8:11)

Branky: Daňková 4/2, Hvozdenská 3, Štipčáková 2, Kolářová 2, Kříčková 2, Štěpčíková 2, Herbočková 1, Holíncová 1, Sekulová 1, Zemanovičová 1 – Pokorná 9/2, Kubišová 6, Dolejšová 4, Stellnerová 3, Boorová 2, Chlupová 2, Chudá 1, Pešková 1, B. Velková 1. Sedmimetrové hody: 6/2 – 4/2. Vyloučení: 3:3.ŽK: 3:3. Rozhodčí: Kichner, Vacula.

Další výsledek: Hodonín – Plzeň 21:25 (18:12).

Tabulka play out MOL ligy žen

1. Zlín 2 1 0 1 47:46 17

2. Písek 2 1 1 0 51:41 16

3. Plzeň 2 1 1 0 47:43 11

4. Hodonín 2 0 0 2 38:53 4