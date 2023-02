Branky Písku: I. Korešová 11/1, A. Stellnerová 9, J. Chlupová 5, B. Velková 4, E. Svobodová 3, N. Nosková, M. Svobodová a M. Boorová 2. Sedmičky: 3/1:2/2. Vyloučení: 2:5.

Po dvojzápase s Dunajskou Stredou, ze kterého písecké házenkářky smolně nezískaly ani bod, bylo třeba zabrat. Výhra nad Olomoucí by pro Jihočešky znamenala odpoutání se od soupeřek na pět bodů a prakticky jistotu play off. To se podařilo.

V úvodu utkání sice soupeřky z Olomouce trochu zlobily, od stavu 2:3 však začaly písecké hráčky šlapat a postupně si vytvářely potřebný náskok. V 18. minutě již vedly 13:8 a na poločasovou přestávku šly s ještě o gól komfortnějším náskokem. Po změně stran si Písečandy dlouho udržovaly stejný náskok, nejblíže se soupeřky dostaly na tři branky (29:26). Třígólová šňůra však domácím hráčkám vrátila klid a nakonec z toho bylo jasné vítězství o osm branek.

Jihočešky již potřetí v sezoně nastřílely 38 branek a mají nejproduktivnější útok soutěže. K výhře jim opět největší měrou pomohla dvojice kanonýrek I. Korešová - A. Stellnerová, které daly dohromady 20 gólů.

Písecké házenkářky jsou aktuálně na pátém místě tabulky, ale šesté Michalovce mají při ztrátě jednoho bodu dva zápasy k dobru. Z českých týmů jsou však Písečandy třetí s náskokem pěti bodů na Olomouc. Jsou tak čtyři kola před koncem základní části již prakticky jednou nohou v play off. V dalším kole zajíždějí v neděli 12. března k sokolskému derby do Poruby. Ta je v tabulce předposlední.