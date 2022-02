Obraz hry se příliš nezměnil ani po změně stran a Jihočešky se dostaly do vedení až v 42. minutě – 15:16. To už nepustily, ale uklidňující náskok si vybudovat nedokázaly. Důležitou trefu přidala v 58. min. A. Velková, jež zvyšovala na 24:21, a zbytek duelu už si favorit pohlídal.

„Hodonín si na nás asi věřil, náš tým navíc zkraje nebyl stoprocentně zkoncentrovaný, takže bylo těžké se dostat do zápasu. Domácí hráčky nás ničím nepřekvapily, hrály to, na co jsme se připravovali, ale nedokázali jsme odskočit na uklidňující rozdíl, protože jsme neproměňovali vyložené šance. Výhra nás samozřejmě těší, byla to trochu povinnost, nicméně s předvedenou hrou spokojená být nemohu. Musíme si to rozebrat a na určitých věcech zapracovat. Pokud chceme pomýšlet na účast v play off, musíme zápasy s podobnými soupeři vyhrávat. Pro holky je to psychicky náročné, proto nebudeme dělat tragédii z toho, že jsme vyhráli jen o tři góly. Ale je třeba se z toho poučit,“ podotkla písecká trenérka Kateřina Hromádková, která však k zápasu kvůli jiným povinnostem nemohla odjet a sledovala jej v TV. Tým tak vedl její asistent Richard Ťupa.

MOL liga pokračuje už ve středu 16. února a Písek čeká soupeř z nejtěžších. Představí se totiž v hale mistrovského Mostu (17.30 hodin).

HK Hodonín – Sokol Písek 23:26 (12:11)

Branky: Víchová 5, B. Krejčíková 5, Cyganová 3/1, Smějová 3/2, Drexlerová 2, Pospíšilová 2, Višňovská 2, Nováková 1 – T. Pokorná 10/3, Chlupová 5, A. Velková 4, Kubišová 3, Stellnerová 2, Merglová 1, Součková 1. Sedmimetrové hody: 3/3 – 4/3. Vyloučení: 6:5. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Halada, Kosmák.

MOL liga ženy

1. Baník Most 17 16 0 1 590:396 32

2. Iuventa Michalovce 15 13 1 1 504:307 27

3. DAC Dunajská Streda 15 13 0 2 444:360 26

4. Házená Kynžvart 16 10 0 6 466:417 20

5. Sokol Písek 17 9 1 7 476:472 19

6. DHK Zora Olomouc 16 6 6 4 435:394 18

7. DHC Plzeň 15 8 2 5 388:373 18

8. Slavia Praha 17 7 2 8 473:473 16

9. Slovan Duslo Šaľa 16 6 2 8 434:420 14

10. RUCH Chorzów 16 5 1 10 471:502 11

11. Sokol Poruba 15 4 1 10 379:431 9

12. Handball PSG Zlín 16 3 2 11 411:476 8

13. HK Hodonín 17 2 0 15 380:515 4

14. Tatran Stupava 16 1 0 15 266:581 2