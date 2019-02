České Budějovice – Volejbalisté českobudějovického EGE jsou na nejlepší cestě postoupit do finále prvoligové soutěže. V domácích semifinálových zápasech si poradili nečekaně hladce s ČZU Praha B, třetím nejlepším týmem po základní části.

TALENT. Petr Šulista je velká naděje českobudějovického volejbalu. Devatenáctiletý smečař válí za EGE v první lize a trpělivě čeká na šanci v extraligovém Jihostroji. Dole stojí jako malý kluk po boku bývalého reprezentanta Petra Karabce. | Foto: Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Po dvou jednoznačných výhrách 3:0 vedou Jihočeši 2:0 na zápasy a zítra si jedou do hlavního města pro třetí vítězství zaručující účast ve finále. Případný čtvrtý zápas je na programu v sobotu. Pokud by se v Praze o finalistovi nerozhodlo, série se přesune do jihočeské metropole. Rozhodující pátý zápas by se konal v sobotu 9. března v českobudějovické hale Na Sádkách.

Zejména v prvním domácím utkání předvedli volejbalisté EGE dle trenéra Dvořáka nejlepší výkon sezony.

Tradičním tahounem byl smečař Petr Šulista, člen širšího kádru extraligového Jihostroje. Právě s ním jsme si povídali po prvním utkání, ve kterém EGE povolilo uhrát svému soupeři ve třech setech jen dvaačtyřicet bodů.

Dle skóre to vypadá na hladký průběh zápasu. Přitom první dva sety byly až do své poloviny velice vyrovnané. Pak ale přišel rozhodující zlom. Čím to bylo?

Od začátku zápasu jsme výborně bránili. Dělali jsme málo chyb a dobře jsme ztrátovali. Měli jsme dobře přihráno, a když se k tomu přidala výborná hra nahrávače, bylo to pro nás snadné.

Zdálo se, že jste podali velmi kvalitní výkon na všech postech a vaše hra neměla slabinu. Nebo by se nějaká našla?

Hlavně se stále musíme soustředit na mezihru a dohrávat bodovky, protože to je nejdůležitější pro celý zápas.

A co váš osobní výkon? Nevšiml jsem si snad jediné zkažené smeče. Až na jednu výjimku…

Já mám slabin hodně. Pořád mám co zlepšovat. (úsměv)

Zdá se, že na zápasy play-off jste velmi dobře připraveni. Probíhá vaše příprava jinak než na zápasy v základní části?

Jako tým se připravujeme pořád stejně jako na každý jiný zápas. U jednotlivců je to trochu individuální, protože každý má své rituály.

Na výkonu celého týmu bylo znát, že je na zápas dobře namotivovaný. Jak se vlastně hledá motivace, když mužstvo EGE jako rezerva extraligového Jihostroje stejně do vyšší soutěže postoupit nemůže?

Pokud mám mluvit jenom za sebe, tak já mám motivaci pořád stejnou. Vždy chci uhrát co nejvíce bodů a vyhrát zápas.

Ve vašem případě je to zřejmě dáno i motivací prosadit se do kádru Jihostroje Č. Budějovice a hrát extraligu?

Určitě.

Máte mladý tým. Dnes jste podali skutečně excelentní výkon. Věříte, že jste schopni si takovou formu udržet i do dalších zápasů play off?

Bude to těžké, ale pokusíme se o to. Snad si dobrou formu udržíme a semifinálovou sérii se nám podaří dotáhnout do vítězného konce.

Myslíte si, že vás může ČZU ještě nějak překvapit?

My je známe dokonale, protože s nimi hrajeme každý rok. Ale série teprve začíná a každý zápas je jiný. Uvidíme, co nám řekne trenér a jakou taktiku nám naordinuje na další zápas. Na koho se zaměříme na bloku.

Co vy a Jihostroj? Mluvil jste s jeho trenéry o tom, jestli s vámi dál počítají?

S Jihostrojem trénuji vlastně pořád, i když hrát chodím za EGE. V tomto ročníku jsem dostal příležitost v extralize proti Odolena Vodě. Bohužel jsem si na začátku druhého setu přivodil výron a svůj první zápas nedohrál. Ale věřím tomu, že šanci ještě dostanu.

Kotník už je v pořádku?

Je a teď bych si hlavně přál podávat dobré výkony v EGE a vyhrát první ligu.

Proti Aeru Odolena Voda se jednalo přímo o vaši extraligovou premiéru?

Letos ano. Vůbec první extraligový zápas jsem však odehrál v minulé sezoně a bylo to proti Příbrami.

Jaké jsou vaše dojmy ze zápasů, které se vám podařilo v extralize odehrát?

Jsem hodně mladý a pořád mám tedy rezervy. Výkony v těch dvou zápasech byly dobré, ale přece jen by to chtělo ještě přidat.