Prachatice – Po mezinárodním turnaji v Budapešti se boje o body do republikového žebříčku stolních tenistů odehrávaly v Hostinném. Petr Hodina z TTC Libín Prachatice se s pozicí nasazené jedničky v nejmladších žácích vyrovnal více než dobře.

Petr Hodina (na nejvyšším stupínku) přivezl z Hostinného dvě zlaté medaile. | Foto: archiv Alexandry Hodinové

V sobotu v kategorii mladších žáků prohrál ve čtvrtfinále s nasazenou jedničkou turnaje Jindřichem Morávkem. V neděli si ve své kategorii vše vynahradil a vybojoval prvenství nejen v singlu, ale i v deblu se svým parťákem Martinem Slaným z Havířova.

Základní skupinu i první kolo vyřazovací části prošel Petr bez zaváhání. Ve čtvrtfinále jej čekal vítěz posledního republikového turnaje v Liberci Jaroslav Grabovský (nejlepší pětice chlapců reprezentovala v Budapešti). Jardovi povolil ve třech setech pouze 13 míčků a poměrně snadno postoupil do semifinále. Zde sehrál předčasné finále s Karlem Jedličkou z Ústí nad Labem. Karel porazil Petra o den dříve v základní skupině. Tentokrát mu to chtěl Petr vrátit a podařilo se mu to i s úroky. Za stavu 2:1 na sety a 10:9 neproměnil Karel jasný mečbol. Pátý set už si Petr s přehledem pohlídal a po nádherném ping pongu z obou stran se probojoval do finále. Stejně jako v Blansku, se i v Hostinném utkal s Janem Škaldou z Dobrého. Petr zvítězil 3:1 a po pěkných výkonech, které podával celý víkend, si pohár pro vítěze zasloužil. Po finále dvouhry se tradičně ještě dohrávala čtyrhra. Petr s Martinem Slaným si opět poradili s nasazenými dvojkami Janem Škaldou a Tadeášem Vršovským. Počtvrté v sezoně tak nenašli přemožitele a ve čtyřhrách jsou stoprocentní.

V polovině března je na programu poslední ze seriálu bodovacích turnajů ve Valticích. Petrovi tedy držme palce.