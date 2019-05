V mladších žákyních padl dokonce krajský rekord – Ema Šefránková (ČZ) běžela 60 m za 8,20 a je aktuálně šestou v této kategorii v ČR. Ve Včelnici závodilo v této disciplíně 43 děvčat! Činily se ale i starší kamarádky – ženy, protože tři první obsazují 2.-4. místo v kraji. Potěšily i technické disciplíny – druhý oštěp roku předvedla Barbora Linhartová z pořádajícího oddílu se 35,27. Před 13 lety ještě jako Slavíková uměla 38,64, moc toho tedy nezapomněla! Včelnický sektor svědčil i mužům, Michal Vernarec z Bechyně přidal ke svému loňskému maximum hned tři metry a se 55,14 je v kraji druhý po Antonínu Švarcovi. Druhým koulařem roku je další Bechyňák Jan Hubka se 13,09, atd. A do soutěží žen se vrátila rekordmanka Jana Melichová!

Vedení v soutěži mužů se ujaly Čtyři Dvory, v ženách Čéčova, v mladším žactvu svádí boje na špici Sokol a VS Tábor.

Z výkonů: 100 m Kamila Pilíková 13,05, Magdalena Halounová (obě NV) 13,07, Lea Vilhelmová 13,10, Kateřina Strusková (obě Čéč) 13,16, 400 m Patrik Novák 53,99, Filip Holoubek (oba NV) 54,02, Vilhelmová 62,05, Nela Šteierová 62,25, Pavla Krejčí 63,95, Jana Melichová 64,66, 1500 m Melichová 5:28,49, 3000 m mimo Václav Zajíc (NB) 10:09,82, 100 přek. Strusková 17,39, 110 přek. Jakub Pokorný (Be) 17,82 – druhý v kraji, 4x100 m muži ČD 48,07, ženy Čéč 53,48, výška Pokorný 180, Markéta Lišková (Ves) 151, mimo Iveta Kouřimová (15, ČZ) 157, tyč David Czepiec (ČD) 236, Lucie Horejšová (Ves) 196, dálka Jan Hubka (Be) 630, Zbyněk Zeman (JH) 611, Lišková 493, Pilíková 492, koule Šlechtová (Be) 10,01, Hubka 13,09, Pavel Tůma (ČD) 12,26, Adam Zeman (JH) 11,52, oštěp Linhartová 36,27, Šlechtová 35,14 – třetí v kraji, Hana Zabloudilová (Mi) 33,66, Vernarec 55,14, Tůma 51,31 – třetí. Muži: Čt. Dvory 156,5, Bechyně 103,5, Veselí 76, NV 74, JH 43, ženy: Čéčova 174, Milevsko 99, NV 86, Veselí 76, Bechyně 30, Blatná 26, JH 7.

Mladší žactvo (tučně nejlepší výkony roku v kraji): 60 m Ondřej Kroupa (Sok) 8,09 (protivítr 2 m/s), Jonáš Böhm (12, NB) 8,23, Šimon Kořánek (Mi) 8,25, Ema Šefránková (ČZ) 8,20, Linda Marušová (VS) 8,48, 300 m Jakub Janda 43,45, Vojtěch Maloň (oba Sok) 43,90, Tereza Řádová (JH) 44,83, 800 m Michal Rada (Sok) 2:34,99, Jakub Dohnal (VS) 2:36,37, Adéla Holubová (12, Sok) 2:27,34, Řádová 2:30,14, 60 přek. Rada 9,77, Marek Kuna (ČD) 9,86, Adriana Holušová (VS) 9,98, výška Jáchym Šonka 154, Barbora Kubánková (oba Sok) 155, dálka Kuna 488, Rada 479, Šefránková 466, koule Barbora Levá (Blat) 10,09, Janda 10,75, oštěp Kubánková 27,30, Sofie Voldřichová (12, Sok) 26,87, Filip Kratochvíl (VS) 29,20, družstva: chlapci Sokol 183,5, VS122, děvčata VS 146, Sokol 124,5.