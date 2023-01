Body Strakonic: K. Ebenhöhová 9, B. Soukupová 8, A. Rosecká 7, T. Najbrtová 6, A. Matasová a K. Hauserová 5, M. Pitrová a M. Jánská 3. Trestné hody: 11/7:27/22. Trojky: 25/5:24/5. Doskoky: 38:51. Ztráty míčů: 29:18. Fauly: 20:18.

Hráčky Žabin Brno přijely do Strakonic v roli velkých favoritek, což ještě znásobila absence nejlepší domácí střelkyně Luisy Vydrové. První trojku utkání dala sice strakonická Jánská, ale soupeřky přišly s dlouhou bodovou šňůrou, kterou utkání rozhodly již v první čtvrtině. Tu druhou vyhrály dokonce 23:6 a nebylo o jejich výhře pochyb. Nejlepší střelkyní domácího celku byla s devíti body pivotka Kateřina Ebenhöhová, která na jih Čech zamířila právě z týmu pátečních soupeřek.

"Gratuluji hostům k výhře. My dnes nebyli v jednoducé situaci, nastoupili jsme v hodně okleštěné sestavě, když nám chybí několik hráček základu. To ale není výmluvou. Tentokrát rozhodla velká zkušenost hostujícího týmu. Oproti nám měly soupeřky podstatně vyšší úspěšnost střelby a druhá věc, která rozhodla, byly naše ztráty míčů, které tentokrát nebyly ani pod tlakem obrany. Nabídli jsme zkrátka Žabinám spoustu jednoduchých košů. Holky ale musím pochválit za energii, kterou do utkání daly. Když plnily pokyny z lavičky, tak tam byly dobré úseky hry," komentoval utkání strakonický trenér David Zdeněk.

"Nastoupily jsme s holkama do utkání bez spousty klíčových hráček, hlavně Adély Junkové a Luisy Vydrové. Ale myslím si, že jsme bojovaly. Měly jsme tam však spoustu ztrát míčů. Ale na to, kolik nás bylo, tak to z naší strany bylo slušné utkání. Samozřejmě je pořád na čem pracovat," doplnila k duelu domácí Karolína Hauserová.

Ohlasy trenérů:

Zdroj: Youtube