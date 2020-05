Havlíčkobrodská rodačka Hana Kvášová se řadí mezi nejlepší házenkářky u nás. Její sportovní příběh však nejel v tradičních kolejích.

Hana Kvášová v dresu píseckého Sokola. | Foto: Deník / Petr Brůha

Interligová opora Písku začínala s házenou doma na Vysočině, ale téměř celou házenkářskou kariéru strávila v dresu pražské Slavie. Když v roce 2017 sešívaný trikot kvůli mateřským povinnostem odložila a dala sbohem také reprezentaci, mělo to být už napořád, jenomže láska ke sportu byla silnější. „Dělám házenou 22 let a pohyb k životu potřebuji. Musím mít plán na každý den. Měl to být konec, ale pořád chodily nabídky. Naskočila jsem a viděla jsem, že to stále jde,“ komentovala svůj krok k návratu do Interligy Hana Kvášová, když v roce 2019 z prvoligového Havlíčkova Brodu zamířila zachraňovat nejvyšší soutěž do Písku.