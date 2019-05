Prologem hlavním kategoriím byly závody dětí. Na čtyři desítky malých závodníků si mohly užít plnohodnotné špičkové zázemí, které vyrostlo na břehu Křišťanovického rybníka. Na každého v cíli čekala medaile a bohatá nabídka občerstvovací stanice. V 11 hodin vyrazili na trasu dospělí duatlonisté.

Předem očekávaný souboj loňského vítěze Vojtěcha Bednarského a loni šestnáctého na havajském mistrovství světa Ondřeje Petra začal hned v úvodní disciplíně, kterou byl 4 km dlouhý běh. Oba favorité se zbytku startovního pole vzdálili ve strmém výběhu od řeky Blanice a v depu měli minutový náskok před pronásledovateli. Biková trať poznamenaná několikadenním deštěm měřila 24 km a byla rozdělena do dvou okruhů. Nejlépe si na ní počínali silní cyklisté Tomáš Jiránek, Pavel Jindra a především pak Václav Holub. Ten se díky skvělému výkonu přiblížil na půl minuty od vedoucí dvojice. Druhý běh, dlouhý 8 km, zavedl závodníky na staré cesty a pěšinky okolo hradu Hus. Ondřej Petr už na třetím kilometru nasadil k trháku a pomalu se vzdaloval Bednarskému. Ten si jistil bezpečný náskok před třetím Holubem. Ve stejném pořadí doběhli závodníci do cíle a vítěz se netajil spokojeností. "Vše mi vyšlo podle plánu, hned jsme se zbavili soupeřů a soupeřili jsme s Vojtou o vítězství. Na kole byl lepší a táhnul tempo, já se spíše držel za ním. Na druhém běhu jsem potom zkusil zabrat v táhlém stoupání a už jsem se neotáčel. Krásná tvrdá trasa," Popisoval Ondřej Petr. Druhý Bednarský tak tak popadal v cíli dech a oddychoval na lavičce, zatím co třetí Václav Holub si stihnul před cílem vyzvednout své ratolesti a proběhl páskou za ruku s dětmi.

Mezi elitními ženami patřila k domácím favoritkám Pavlína Vargová, ale konkurenci výrazně zlepšila Italka Bianca Morvillo, která obsadila loni skvělé páté místo na světovém poháru XTERRA v Prachaticích. Ta také od začátku udávala drsné tempo, kterému žádná další žena nestačila. Od začátku se nedařilo Vargové, která dává v posledních dnech přednost studiu, a tak o pozici české jedničky bojovaly Lenka Cibulková a Jana Dubcová. V cyklistice Italka zvyšovala svůj náskok a na konec do cíle doběhla v čase 2:01:16, druhá Dubcová ztratila celých 7 minut a třetí Cibulková další dvě. Úctyhodný výkon předvedla nestárnoucí, domácí, Šárka Grabmüllerová, která obsadila čtvrté místo celkově v čase 2:13.

Desítky amatérů potěšilo krásné počasí i zajímavé tratě, v cíli potom i tradiční opékání buřtů a neformální zakončení závodního dne. Kromě triatlonistů se představili i amatéři, mezi kterými se skrývali například členové jedné z nejtvrdších českých metalových kapel Gride, kteří se zúčastnili vloženého závodu štafet.

Český pohár pokračuje druhým dílem již 8. června v Ostrově.

Autor: Michal Piloušek