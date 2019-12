Odchovanec českobudějovického volejbalu Ondřej Hudeček letos už přímo na hřišti sezonu nezačal.

Bývalý reprezentant se rád vrací domů do Jihočeského kraje. | Foto: Deník

„Odehrál jsem jeden zápas za druholigové béčko, tam jsme se sešli třeba s Milanem Bicanem, prohráli jsme ale v pěti setech, nastoupil jsem po devíti měsících, nebylo to úplně ono, asi zase dlouho hrát nebudu,“ usmíval se levák, který úspěšně působil v Budějovicích, ve Francii a také v české reprezentaci, kde dokonce plnil roli kapitána.V extralize začal v roce 2000. Doma. V Jihostroji.Z tohoto období má dva mistrovské tituly. Pak se vydal do Francie, kde prožil dlouhých a velmi úspěšných 13 sezon (Cannes, Rennes Volley, Montpellier UC a Beauvais). Po návratu do české nejvyšší soutěže kývl na nabídku Karlových Varů.