Studujete? Jakou školu?

A: Vysokou školu chemicko – technologickou v Praze. Jsem ve druhém ročníku na potravinářské fakultě s oborem Technologie potravin.

B: Jsem ve čtvrtém ročníku Gymnázia Písek. Za chvíli mě čeká maturita. Co bude dál je ve hvězdách.

Obě preferujete pravou ruku, na jakém hrajete postu?

A: Vždy jsem hrála střední spojku, ale tuto sezonu jsem často na levém křídle.

B: Jako malá jsem hrála hlavně na křídle. Od dorostu je můj hlavní post pivot, ale občas se na křídle ještě objevuju. Jsem pravačka, na pivotu to naštěstí nehraje velkou roli.

Jak se vám daří v této nepříjemné době?

A: Není to pro nikoho příjemné. Hrály jsme po měsíční pauze, ve které jsme pouze běhaly a posilovaly, zápas se Zlínem, který jsme dotáhly do vítězného konce a pak nevydařený zápas proti Mostu. Věřím, že v předvánoční odvetě předvedeme mnohem lepší výkon. Jedna z věcí na které jsem se opravdu těšila, když jsme se dozvěděly, že budeme moci zase trénovat, byla ta, že se uvidíme zase se spoluhráčkami a budeme mít aspoň trošku společenský život. Myslím, že interakce a setkávání chybí úplně všem. Ve škole se nám snaží co nejvíc pomáhat, dělat online hodiny a konzultace. Ale ani to nemůže nahradit laboratorní praxi, která je například pro můj obor klíčová.

B: Kvůli covidu jsme měly na podzim takovou druhou letní přípravu. Do haly jsme se víc jak měsíc nepodívaly. S přicházející zimou se stávaly povinné výběhy čím dál tím nepříjemnější, takže když byla vydána výjimka pro profesionální sportovce, měla jsem radost. Co se týče studia tak to pro mě, jakožto maturanta, taky nebylo nejsnadnější. Teď se všechno postupně vrací do normálu. Bylo skvělé se zase setkat s naší super třídou po tak dlouhé době naživo. V lockdownu jsem prožila i své devatenácté narozeniny, doufám, že dvacáté už budu mít možnost slavit veseleji.

Jak jste se dostaly k házené?

A: Házená pro nás byla jasná volba. Byl to jediný sport, který se hrál v naší vesnici. Rodiče věděli, že je o nás dobře postaráno, máme pohyb a nezlobíme doma. Vždycky jsme hrály jen pro zábavu a pro kolektiv. Prakticky celý život hrajeme s Barčou společně, protože jsme věkově velmi blízko.

B: Naše rodná vesnice Žeravice prakticky žije házenou. Snad každé dítě z vesnice si ji někdy zkusilo a většina ji také alespoň pár let hrála. Na první trénink jsme šli s Áďou společně. Mně bylo pět, Ádě šest. No a od té doby je házená součástí našich životů. Jsme od sebe jen čtrnáct měsíců, hráli jsme vždy ve stejném týmu.

Připravovaly jste se během pauzy individuálně? Plnily jste plán od trenérky Kateřiny Hromádkové?

A: Připravovaly a snažily jsme se plnit vše maximálně. Hodně nám s tím pomáhal i kondiční trenér Jirka Mergl, který nám posílal silová cvičení. Byla to příjemná změna od stereotypního běhání.

B: Během pauzy jsem plnila běhací plán od Kačky a k tomu jsem měla online tréninky s naším kondičním trenérem. S týmem jsme se scházely přes videohovory, kde jsme měly mobilizační cvičení a poté kondiční trénink. Bylo vtipné trénovat z dvaceti domácností zároveň.

Prý je trenérka velmi impulzivní. Je to pravda?

A: Myslím, že za svou „kariéru“ jsem se setkala s mnohem impulzivnějšími trenéry. Je dobře, když to s vámi trenér prožívá. Někdy dostaneme vynadáno a jindy se zase skvěle zasmějeme.

B: Je jasné, že zápasy prožívá. Ostatně jako my všichni. Kdyby ne, bylo by asi něco špatně. Z Kačky máme respekt, ale vždy nám primárně radí a v klíčových okamžicích dokáže zachovat chladnou hlavu. Když si to tak v hlavě přemítám, Kačka je paradoxně asi nejméně impulzivní trenér, pod kterým jsem kdy hrála.

Jak byste zhodnotily uplynulou část sezóny?

A: Měly jsme dobrý vstup. Pak nám utekly zápasy v Prešově a s Olomoucí. To je škoda, protože přesně tyto zápasy budou rozhodovat, jestli se letos podíváme do play off, nebo ne. A samozřejmě zápas s Mostem, na ten bychom asi všechny nejradši zapomněly.

B: Bylo tam pár zápasů, které se nám povedly, ale taky ty, které jsme nezvládly ukočírovat. Třeba s Prešovem nebo Olomoucí. Oba jsme těsně prohrály. Jsme teď zhruba v polovině tabulky, takže se musíme modlit, abychom mohly sezonu především dohrát a pak co nejvíce zabojovat, protože je všechno velmi otevřené.

Poslední zápas s Mostem vám výsledkově nevyšel. Mohla být i únava z těžkého zápasu ve Zlíně jedním z faktorů, proč to nevyšlo?

A: Fyzičku máme dobrou. Ale přece jen Most má kvalitně vyrovnané hráčky, je těžké proti nim hrát. Chyběla nám koncentrace, byla tam spousta technických chyb. I ta bojovnost…

B: V zápase ze Zlínem se nám zranila Janička Chlupová a taky nenastoupila Poky (Tereza Pokorná). Tyto dvě absence se na zápase podepsaly. Na středu se tedy objevila například i ségra, která tuto sezonu hraje hlavně na křídle. V zápase jsme neproměnily několik sedmiček a vyložených šancí. Měly jsme výpadky a dost technických chyb, což samozřejmě soupeř jako Most trestá. Ten zápas bych hodnotila jako dost tvrdou ránu. Musíme si z toho vzít ponaučení, ale rozhodně nesmíme věšet hlavu. Někdy prostě zápas nesedne a tohle toho byl přesný příklad.

Adélko, v Mostě jste proměnila i jednu sedmičku. Jste na ně určená?

Nejsem. Naposledy jsem byla na sedmičce někdy v žačkách. Ani nevím, proč jsem tam šla zrovna já.

Před zápasy MOL ligy jste nuceny podstoupit testy na koronavirus?

A: Ano. Napoprvé je to nepříjemné. Ale když jdete už pošesté , tak vám to ani nepřijde jako nic extra.

B: Testů už jsme si užily kvůli házené až dost. Před první testováním během letní přípravy jsem se dost bála, ale teď už to beru jako nepříjemnou povinnost, která se dá přežít. Přece jen je to vstupenka do zápasu.

Nastupujete i v zápasech druhé ligy žen za B tým. Je mezi soutěžemi velký rozdíl?

A: Samozřejmě je. Některé týmy tam taky nejsou špatné, ale je to jiná hra. Každopádně za béčko hraju nesmírně ráda. Je tam skvělá atmosféra, zápasy si užíváme a je to zábava. Je tam taky hodně zkušených starších hráček, od kterých se toho můžeme hodně naučit. Ty se nám snaží radit. Pomáhají nám, to je velmi příjemné.

B: Za béčko hraju moc ráda. Je to příjemná změna po hromadě signálů, typů obran a taktik v interlize. Je fajn jednou zase nevědět jaká spojka střílí z dálky a jaká naopak dělá kličku doleva. Nevědět jaké signály na nás bude protivník hrát. Na zápas jdu prostě s čistou hlavou a vše řeším až na místě. Navíc jsem ještě dost mladá a je to skvělá příležitost, jak se můžu pořádně vyhrát a získat víc zkušeností při o něco méně důležitých zápasech. Od Mol ligy se tato soutěž liší prakticky vším. V kondiční i individuální vybavenosti jednotlivých hráček, rychlosti celé hry, taktice. To co je v Mol lize na pivotu naprosto běžná obrana, se tady může často klasifikovat i jako dvouminutový trest.

Mají lidé problém vás rozlišit? Pletou si vás?

A: Když nás vidí třeba jednou, dvakrát, tak ano. Ale jinak ani ne. Někdy mi někdo řekne Baru, tak se otočím, protože jsem na to zvyklá. Stávalo se mi to často na gymplu, ale teď už ani ne. Ale když mluvíme do telefonu, tak nás nerozeznají ani vlastní rodiče.

B: Odmalička na jméno Adéla a jeho veškeré zkomoleniny slyším. Jsem na to zvyklá. Minulý rok mi moje třídní učitelka, co mě učí šestým rokem, říkala pár hodin Adélo. Jednou jsem za ségru dostala dvě minuty, i když jsem u konfliktu vůbec nebyla, jindy mi zase připíšou její gól, jako naposledy v zápase proti Mostu. Dost lidí si myslí, že jsme dvojčata. Se ségrou měříme a vážíme stejně. Jediné poznávací znamení je, že já jsem špinavá blondýnka, Áďa bruneta

Občas se jedné daří víc, jiné méně. Motivuje vás i to, že chcete jedna druhé něco dokázat? Je mezi vámi sourozenecká rivalita nebo si navzájem fandíte?

A: To bych vůbec neřekla. Nikdy jsem Barče nezáviděla žádnou branku a vždycky jsem za ni byla ráda, když se jí dařilo. Jedna z rivalit v dětství byla, že jsem nikdy nechtěla, aby mě Barča přerostla. Ale v házené nikdy. Naopak jsem hrozně ráda, když jsme s Barčou na hřišti ve stejný moment. Hrozně mě baví s ní hrát. A jako spojce a pivotu nám často vyjdou velmi povedené akce.

B: Myslím, že mezi námi nikdy rivalita nebyla. Ať už se bavíme o získávání pozornosti u rodičů, o předhánění se kdo má lepší známky, nebo snad v tom, kdo je lepší v házené. Já brala ségru vždycky jako svůj vzor. Byla, a pořád ještě je správná starší sestra. S oblibou ráda říká, že má velký podíl na mé výchově. Když jsem byla mladší, vždycky jsem mamce říkala, že bych jednou chtěla být taková jako je Áďa. U mě mělo vždycky Ádino slovo tu největší váhu. Kolikrát větší než slovo rodičů. V házené mi vadí víc když nehraje Áďa, než když nehraju já. Já nikdy nebyla vyloženě talent. Áďa jezdila na mládežnické kempy a reprezentační srazy, ale já nikdy. A nikdy mi to nevadilo. Spíš jsem byla vždycky šťastná za ni. V dorostu nebo i teď za béčko spolu hodně hrajeme, víme, co jedna od druhé čekat. Avšak nemyslete si, že je náš vztah naprosto idylický.

Není?

Umíme se taky pohádat. Přímo na hřišti. Stačí mi Ádin jediný pohled a přesně vím, co si myslí o tom, jak jsem neudělala, co by si představovala. Hlášky jako “Baru, nestůj mi tam, když jdeme na rychlej útok“ nebo “Áďo, musíš jít kolem toho odbloku kde stojím a né na druhou stranu“ jsou u nás při házené na denním pořádku.

Na instagramu se rády chlubíte společnými zážitky zejména z cest. Kde se vám líbilo nejvíc?

A: Mně se asi nejvíc líbilo na Madeiře, kde jsme se ségrou byly s rodiči. A ráda bych se podívala do severských států a do Kanady. V období blázince okolo koronaviru nás snad čeká výlet do Krkonoš, pokud nám zase nezavřou hotely. Jinak těžko něco plánovat na prázdniny.

B: Náš společný nejlepší rodinný výlet byla určitě Madeira 2019. Se ségrou jsme tam založily novou tradici. Každý rok zdoláváme minimálně jeden nejvyšší vrchol nějakého státu a vyfotíme se na něm v tričkách píseckého gymplu. Letos jsme kvůli covidu zdolaly pouze Sněžku, ale věřím, že příští rok se společně podíváme dál.

Jaké jsou vaše další cíle?

A: V této sezoně se chceme dostat do play off a hrát tak, abych nemusela být ze svých výkonů po zápase zklamaná. Ve škole je to určitě zvládnout zkoušky a postupně se propracovat k diplomové práci a státnicím.

B: Teď můj studijní život směřuje k cíli odmaturovat. Co se týče házené, tak je určitě cílem nás všech dohrát letos ligu. I kdyby se měla liga prozatím rozdělit na českou a slovenskou část. Kdyby šlo vše ohledně covidu dobře, a soutěž by se hrála, tak je náš veliký cíl dostat se s týmem do playoff.

Co byste popřály jihočeským sportovcům, kteří se, stejně jako vy, perou s koronavirovou pandemií?

A: Hlavně pevné zdraví. A pak taky nervy. Pro mladší sportovce, ať to nevzdávají a snaží se jít za svým sportovním snem, i když tomu doba zrovna nenapomáhá.

B: Jihočeským sportovcům bych popřála hlavně trpělivost. Doufám, že se situace co nejdříve zlepší a zase se budeme moci setkávat v hale při trénincích, na Spartaku při letní přípravě nebo třeba na plavečáku. Věřím, že sport, nejen v Jihočeském kraji, ale v celé republice bude jen vzkvétat, že co nejvíc klubů zvládne tuto dobu nepříznivou pro sport.

Jak budete trávit Vánoce? Připravujete se nějak speciálně? Už máte nakoupené vánoční dárky?

A: Vánoce budou v kruhu rodinném. Budeme s prarodiči jak od maminky, tak od tatínka. Takže se na to po tomto hektickém roce velmi těším. Dárky už ve většině mám. Ale dárek pro Barču ještě ne. Vždycky si na dárku pro ni dávám záležet a nechci ji odbít nějakou hloupostí. Tak že je to trochu složité.

B: Vánoce budeme trávit doma. Už se moc těším, protože je po pár letech zase budeme trávit v širším kruhu rodiny. Dárky už nakoupené mám. Paradoxně až na dárek pro ségru, ten musím ještě doladit Na Silvestra se chystáme s Áďou a kamarády někam do hor.