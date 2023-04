17 kolo:

Šumavan Vimperk B – Aptar Čkyně / Zálezly 10:8. V. Rejšek a I. Icha 3, Z. Kortus 2, V. Skýpala 1, debl – Jar. Trojan 3, P. Jirotka a M. Martínek 2, debl.

Slávia Prachatice – Netolice 14:4. P. Chochol, L. Lang, J. Kozel a L. Schrenk 3, debly – M. Krbeček 4.

Sokol Zdíkov – Arbore Volary 18:0. O. Kraml, Z. Martan, K. Černý 4, F. Žlábek, F. Kraml 2, debly.

Sokol Lhenice C – Lenora nehlášeno.

Předehrávka 18. kola:

Aptar Čkyně / Zálezly – Libín Prachatice D 14:4. P. Jirotka 4, R. Martínek a V. Sváta 3, Jar. Trojan 2, debly – J. Čejka 3, M. Sova ml. 1.

1. Šumavan Vimperk B 15 13 0 2 196:74 41

2. Aptar Čkyně / Zálezly 16 12 1 3 199:89 41

3. Sokol Lhenice C 14 12 1 1 189:63 39

4. Sokol Zdíkov 15 8 1 6 143:127 32

5. Libín Prachatice D 16 8 0 8 133:155 32

6. TJ Netolice 15 3 3 9 100:170 24

7. Slávia Prachatice 16 4 0 12 105:183 24

8. Arbore Volary 15 2 4 9 85:185 23

9. Křišťál Lenora 14 0 2 12 71:163 15

OKRESNÍ PŘEBOR II

12. kolo:

Šumavan Vimperk C – Sokol Zdíkov B 11:7. V. Skýpala a T. Ryska 3, F. Schwamberger a M. Holub 2, debl – Z. Martan 3, A. Lutovský 2, F. Žlábek 1, debl.

14. kolo:

SPV Strunkovice nad Blanicí – Slávia Prachatice B 2:16. J. Jiráň 2 – A. Pešek a J. Tkáč 4, J. Brak a M. Mezera 3, debly.

Aptar Čkyně / Zálezly B – Sokol Zdíkov B odloženo.

Šumavan Vimperk C – Tatran Volary odloženo.

1. Tatran Volary 11 9 1 1 119:79 30

2. Šumavan Vimperk C 11 9 0 2 130:68 29

3. Slávia Prachatice B 12 5 4 3 124:92 26

3. Sokol Zdíkov B 11 5 2 4 114:84 23

5. Aptar Čkyně / Zálezly B 11 4 1 6 79:119 20

6. Libín Prachatice E 12 2 0 10 81:135 16

7. SPV Strunkovice 12 2 0 10 73:143 16

OKRESNÍ PŘEBOR III

7. kolo:

Arbore Volary B – Tatran Volary B 13:5. V. Špeta 4, F. Hettner a J. Friedecký 3, M. Tržil 1, debly – J. Capůrka a P. Prokeš 2, L. Hýbner.

8. kolo:

Tatran Volary B – Arbore Volary C 10:8. M. Jurásek a J. Capůrka 3, P. Prokeš 2, P. Smažík 1, debl – J. Svintek 4, V. Svintek 2, O. Fučík 1, debl.

9. kolo:

Slávia Prachatice C – Tatran Volary B 13:5. V. Carvan a L. Lang 4, P. Břicháček 3, P. Chochol 2 – J. Capůrka 2, M. Jurásek 1, debly.

1. Slávia Prachatice C 9 7 1 1 112:49 24

2. Arbore Volary B 9 6 1 2 89:73 22

3. ST Vitějovice 9 5 1 3 86:76 20

4. Tatran Volary B 9 4 0 5 67:94 17

5. Sokol Zdíkov C 9 2 2 5 69:93 15

6. Arbore Volary C 9 0 1 8 62:100 10