/FOTOGALERIE/ Okresní soutěže družstev stolních tenistů již dohrávají poslední kola. Někde však je ještě hodně odloženo…

Dalšími zápasy pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů. | Foto: Zdeněk Formánek

OKRESNÍ PŘEBOR I

15. kolo:

Sokol Lhenice C – Aptar Čkyně / Zálezly 9:9. I. Fišerová 3, D. Bečvář a T. Novotná 2, V. Špán 1, debl – R. Martínek a Jar. Trojan 3, P. Jirotka 2, debl.

16. kolo:

Křišťál Lenora – Slávia Prachatice 3:15. M. Hlouška 2, debl – J. Kozel, J. Houška 4, A. Pešek, L. Schrenk 3, debl.

Šumavan Vimperk B – Libín Prachatice D 13:5. J. Sedlák, Z. Kortus, V. Rejšek 3, I. Icha 2, debly – J. Čejka 4, M. Kudrle 1.

1. Sokol Lhenice C 14 12 1 1 189:63 39

2. Šumavan Vimperk B 14 12 0 2 186:66 38

3. Aptar Čkyně / Zálezly 14 11 1 2 177:75 37

4. Libín Prachatice D 15 8 0 7 129:141 31

5. Sokol Zdíkov 14 7 1 6 125:127 29

6. TJ Netolice 14 3 3 8 96:156 23

7. Arbore Volary 14 2 4 8 85:167 22

8. Slávia Prachatice 15 3 0 12 91:179 21

9. Křišťál Lenora 14 0 2 12 71:163 15

OKRESNÍ PŘEBOR II

12. kolo:

Šumavan Vimperk C – Sokol Zdíkov B odloženo na 2. dubna.

13. kolo:

Šumavan Vimperk C – Slávia Prachatice B 10:8. V. Skýpala, T. Ryska 3, P. Šťastný 2, L. Křivánek 1, debl – J. Brak, M. Mezera, A. Pešek 2, J. Tkáč 1, debl.

1. Tatran Volary 11 9 1 1 119:79 30

2. Šumavan Vimperk C 10 8 0 2 119:61 26

3. Slávia Prachatice B 11 4 4 3 108:90 23

3. Sokol Zdíkov B 10 5 2 3 107:73 22

5. Aptar Čkyně / Zálezly B 11 4 1 6 79:119 20

6. Libín Prachatice E 12 2 0 10 81:135 16

7. SPV Strunkovice 11 2 0 9 71:127 15

OKRESNÍ PŘEBOR III

7. kolo:

Arbore Volary B – Tatran Volary B odloženo na 17. března, přesto stále neodehráno.

8. kolo:

Tatran Volary B – Arbore Volary C odloženo na 21. března, přesto stále neodehráno.

9. kolo:

Skol Zdíkov C – Arbore Volary C 9:9. A. Lutovský 4, V. Vondráček 3, J. Vozandych a A. Marko 1 – J. Svintek 3, V. Svintek, O. Fučík 2, debly.

Arbore Volary B – ST Vitějovice 9:9. V. Špeta 4, F. Hettner, J. Friedecký 2, debl – M. Gruber 3, V. Šanda, F. Pokorný 2, Z. Schwager 1, debl.

Slávia Prachatice C – Tatran Volary B nehlášeno.

1. Slávia Prachatice C 8 6 1 1 99:44 21

2. ST Vitějovice 9 5 1 3 86:76 20

3. Arbore Volary B 8 5 1 2 76:68 19

4. Sokol Zdíkov C 9 2 2 5 69:93 15

5. Tatran Volary B 6 3 0 3 47:60 12

6. Arbore Volary C 8 0 1 7 54:90 9