/FOTOGALERIE/ Soutěže družstev stolních tenistů na Prachaticku směřují do závěrečné fáze sezony. Ne všichni mají odehráno, podle rozlosování…

Dalšími zápasy pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů. | Foto: Zdeněk Formánek

OKRESNÍ PŘEBOR I

15. kolo:

Sokol Zdíkov – Libín Prachatice D 14:4. Z. Martan, O. Kraml a F. Kraml 3, K. Černý a F. Žlábek 2, debl – J. Čejka 3, debl.

Slávia Prachatice – Arbore Volary 10:8. A. Pešek, J. Houška a J. Kozel 3, debl – F. Lorenčík 4, J. Štolka, F. Kutlák a V. Špeta 1, debl.

Sokol Lhenice C – Aptar Čkyně / Zálezly odloženo.

1. Šumavan Vimperk B 13 11 0 2 173:61 35

2. Sokol Lhenice C 12 11 0 1 163:53 34

3. Aptar Čkyně / Zálezly 12 10 0 2 155:61 32

4. Libín Prachatice D 14 8 0 6 124:128 30

5. Sokol Zdíkov 13 7 1 5 120:114 28

6. TJ Netolice 14 3 3 8 96:156 23

7. Arbore Volary 13 2 4 7 84:150 21

8. Slávia Prachatice 14 2 0 12 76:176 18

9. Křišťál Lenora 13 0 2 11 71:163 15

OKRESNÍ PŘEBOR II

12. kolo:

Šumavan Vimperk C – Sokol Zdíkov B stále odloženo.

1. Tatran Volary 10 8 1 1 108:72 27

2. Šumavan Vimperk C 9 7 0 2 109:53 23

3. Slávia Prachatice B 10 4 4 2 100:80 22

4. Aptar Čkyně / Zálezly B 11 4 1 6 79:119 20

5. Sokol Zdíkov B 9 4 2 3 94:68 19

6. Libín Prachatice E 11 2 0 9 74:124 15

7. SPV Strunkovice 10 2 0 8 66:114 14

OKRESNÍ PŘEBOR III

7. kolo:

Arbore Volary B – Tatran Volary B stále odloženo.

8. kolo:

Arbore Volary B – Slávia Prachatice C 10:8. V. Špeta a J. Friedecký 3, M. Tržil a F Hettner 1, debly – L. Lang a V. Carvan 3, P. Chochol 2.

Tatran Volary B – Arbore Volary C odloženo.

1. Slávia Prachatice C 8 6 1 1 99:44 21

2. ST Vitějovice 8 5 0 3 77:67 18

3. Arbore Volary B 7 5 0 2 67:59 17

4. Sokol Zdíkov C 8 2 1 5 60:84 13

5. Tatran Volary B 6 3 0 3 47:60 12

6. Arbore Volary C 7 0 0 7 45:81