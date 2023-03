14. kolo:

Libín Prachatice D – Sokol Lhenice C 2:16. J. Čejka a M. Sova – T. Novotná a D. Bečvář 4, I. Fišerová a V. Špán 3, debly.

Šumavan Vimperk B – Sokol Zdíkov 15:3. V. Rejšek 4, I. Icha, Z. Kortus a F. Schwamberger 3, debly.

Předehrávka 15. kola:

Netolice – Křišťál Lenora 9:9. M. Krbeček a T. Havel 3, L. Havel 2, A. Krbeček, debl – L. Bandík 4, M. Hlouška 2, P. Jegyinák a P. Filuš 1, debl.

1. Šumavan Vimperk B 13 11 0 2 173:61 35

2. Sokol Lhenice C 12 11 0 1 163:53 34

3. Aptar Čkyně / Zálezly 12 10 0 2 155:61 32

4. Libín Prachatice D 13 8 0 5 120:114 29

5. Sokol Zdíkov 12 6 1 5 106:110 25

6. TJ Netolice 14 3 3 8 96:156 23

7. Arbore Volary 12 2 4 6 76:140 20

8. Křišťál Lenora 13 0 2 11 71:163 15

9. Slávia Prachatice 13 1 0 12 66:168 15

OKRESNÍ PŘEBOR II

11. kolo:

Tatran Volary – Aptar Čkyně / Zálezly B 14:4. P. Vairich 4, Martin Sedlák, J. Steinbach, O. Fabián a J. Capůrka 2, debly – J. Nezbeda, L. Provod a V. Silovský 1, 1x skreč.

12. kolo:

Aptar Čkyně / Zálezly B – SPV Strunkovice nad Blanicí 11:7. L. Provod 3, J. Nezbeda, V. Sváta a Jiří Trojan 2, debly – J. Jiráň 3, I. Novotný a M. Šnejdar 2.

Šumavan Vimperk C – Sokol Zdíkov B odloženo.

1. Tatran Volary 10 8 1 1 108:72 27

2. Šumavan Vimperk C 9 7 0 2 109:53 23

3. Slávia Prachatice B 10 4 4 2 100:80 22

4. Aptar Čkyně / Zálezly B 11 4 1 6 79:119 20

5. Sokol Zdíkov B 9 4 2 3 94:68 19

6. Libín Prachatice E 11 2 0 9 74:124 15

7. SPV Strunkovice 10 2 0 8 66:114 14

OKRESNÍ PŘEBOR III

7. kolo:

Arbore Volary B – Tatran Volary B stále odloženo.

Předehrávka 8. kola:

Sokol Zdíkov C – ST Vitějovice 4:14. A. Lutovský 3, debl – M. Gruber 4, Z. Schwager, V. Šanda a J. Zimandl 3, debl.

1. Slávia Prachatice C 7 6 1 0 91:34 20

2. ST Vitějovice 8 5 0 3 77:67 18

3. Arbore Volary B 6 4 0 2 57:51 14

4. Sokol Zdíkov C 8 2 1 5 60:84 13

5. Tatran Volary B 6 3 0 3 47:60 12

6. Arbore Volary C 7 0 0 7 45:81 7