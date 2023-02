Předehrávky 14. kola:

Arbore Volary – Netolice 9:9. F. Lorenčík 4, V. Zajac 2, F. Kutlák a J. Štolka 1, debl – M. Krbeček a P. Nohava 3, L. Havel 2, debl.

Aptar Čkyně / Zálezly – Slávia Prachatice 18:0. P. Jirotka, R. Martínek, Jar. Trojan a V. Sváta 4, debly.

1. Šumavan Vimperk B 12 10 0 2 158:58 32

2. Aptar Čkyně / Zálezly 12 10 0 2 155:61 32

3. Sokol Lhenice C 11 10 0 1 147:51 31

4. Libín Prachatice D 12 8 0 4 118:98 28

5. Sokol Zdíkov 11 6 1 4 103:95 24

6. TJ Netolice 13 3 2 8 87:147 21

7. Arbore Volary 12 2 4 6 76:140 20

8. Slávia Prachatice 13 1 0 12 66:168 15

9. Křišťál Lenora 12 0 1 11 62:154 13

OKRESNÍ PŘEBOR II

11. kolo:

Sokol Zdíkov B – Libín Prachatice E 8:10. Z. Martan 4, P. Mühlhauser 2, debly – P. Gruber a M. Sova ml. 3, J. Gruber a M. Sova 2.

SPV Strunkovice nad Blanicí – Šumavan Vimperk C 10:8. J. Jiráň a I. Novotný 3, M. Diviš 2, V. Novák 1, debl – T. Ryska a V. Skýpala 3, L. Křivánek 1, debl.

Tatran Volary – Aptar Čkyně / Zálezly B odloženo.

Předehrávka 12. kola:

Libín Prachatice E – Slávia Prachatice B 5:13. M. Sova 2, M. Sova ml. a J. Gruber 1, debl – J. Brak, P. Chochol, J. Tkáč a A. Pešek 3, debl.

1. Tatran Volary 9 7 1 1 94:68 24

2. Šumavan Vimperk C 9 7 0 2 109:53 23

3. Slávia Prachatice B 10 4 4 2 100:80 22

4. Sokol Zdíkov B 9 4 2 3 94:68 19

5. Aptar Čkyně / Zálezly B 9 3 1 5 64:98 16

6. Libín Prachatice E 11 2 0 9 74:124 15

7. SPV Strunkovice 9 2 0 7 59:103 13

OKRESNÍ PŘEBOR III

7. kolo:

ST Vitějovice – Arbore Volary C 13:5. M. Gruber, Z. Schwager a F. Pokorný 3, J. Zimandl 2, debly – J. Svintek 4, V. Svintek 1.

Arbore Volary B – Tatran Volary B odloženo.

1. Slávia Prachatice C 7 61 0 91:34 20

2. ST Vitějovice 7 4 0 3 63:63 15

3. Arbore Volary B 6 4 0 2 57:51 14

4. Tatran Volary B 6 3 0 3 47:60 12

5. Sokol Zdíkov C 7 2 1 3 56:70 12

6. Arbore Volary C 7 0 0 7 45:81 7