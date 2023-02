13. kolo:

Šumavan Vimperk B – Sokol Lhenice C 11:7. V. Rejšek 4, J. Sedlák 3, Z. Kortus 2, debly – M. Batysta 3, T. Novotná 2, V. Špán a D. Bečvář.

Slávia Prachatice – Libín Prachatice D 7:11. L. Schrenk 3, J. Houška 2, A. Pešek a P. Chochol 1 – M. Kudrle 4, J. Čejka 3, M. Sova 2, debly.

Křišťál Lenora – Arbore Volary 9:9. M. Hlouška 4, P. Filuš 3, P. Jegyinák 1, debl – V. Zajac 3, J. Štolka a F. Kutlák 2, V. Špeta 1, debl.

1. Šumavan Vimperk B 12 10 0 2 158:58 32

2. Sokol Lhenice C 11 10 0 1 147:51 31

3. Aptar Čkyně / Zálezly 11 9 0 2 137:61 29

4. Libín Prachatice D 12 8 0 4 118:98 28

5. Sokol Zdíkov 11 6 1 4 103:95 24

6. TJ Netolice 12 3 1 8 78:138 19

7. Arbore Volary 11 2 3 6 67:131 18

8. Slávia Prachatice 12 1 0 11 66:150 14

9. Křišťál Lenora 12 0 1 11 62:154 13

OKRESNÍ PŘEBOR II

10. kolo:

Šumavan Vimperk C – Aptar Čkyně / Zálezly B 15:3. M. Holub a V. Skýpala 4, L. Křivánek 3, P. Šťastný 2, debly – J. Nezbeda, L. Provod a J. Liška.

1. Tatran Volary 9 7 1 1 94:68 24

2. Šumavan Vimperk C 8 7 0 1 101:43 22

3. Slávia Prachatice B 9 3 4 2 87:75 19

4. Sokol Zdíkov B 8 4 2 2 86:58 18

5. Aptar Čkyně / Zálezly B 9 3 1 5 64:98 16

6. Libín Prachatice E 9 1 0 8 59:103 11

7. SPV Strunkovice 8 1 0 7 49:95 10

OKRESNÍ PŘEBOR III

7. kolo:

Slávia Prachatice C – Skol Zdíkov C 16:2. V. Carvan a P. Břicháček 4, L. Lang a P. Chochol 3, debly – A. Lutovský 2.

ST Vitějovice – Arbore Volary C odloženo.

Arbore Volary B – Tatran Volary B odloženo.

1. Slávia Prachatice C 7 61 0 91:34 20

2. Arbore Volary B 6 4 0 2 57:51 14

3. ST Vitějovice 6 3 0 3 50:58 12

4. Tatran Volary B 6 3 0 3 47:60 12

5. Sokol Zdíkov C 7 2 1 3 56:70 12

6. Arbore Volary C 6 0 0 6 40:68 6