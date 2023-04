Sokol Lhenice C, Šumavan Vimperk C a Slávia Prachatice C, to jsou vítězové jednotlivých soutěží stolních tenistů na Prachaticku. Tyto týmy si vybojovaly právo postupu do vyšší soutěže. Ale využijí toho?

Zajímavá situace se zrodila ve Lhenicích. První tým spadl z krajského přeboru do krajské soutěže. V té se zachránilo béčko a nově by sem mělo postoupit i céčko. Tři týmy v jedné soutěži? I kdyby byly rozděleny do dvou skupin, nastal by problém. Přeci jenom někteří hráči nastupovali jak v okrese, tak v kraji. Nyní by to již nešlo. Je tedy na Lhenických, co s tím.

A nabízí se i druhá otázka. Ve třech stupních v okrese hrálo 22 týmů. Nikdo sem z kraje nespadl a naopak jeden tým by mohl jít nahoru. I při 22 družstvech jsou tři skupiny přepychem. Nebylo by lepší hrát pouze dvoustupňově? A jsme znovu u toho, že některé kluby používají stejné hráč od OP III až po OP I. Pokud by se počet soutěží snížil, mohl by i některý tým skončit…

OKRESNÍ PŘEBOR I

Netolice – Lhenice C 6:12. P. Nohava 3, M. Krbeček a T. Havel 1, debl – M. Batysta 4, T. Novotná a V. Špán 3, J. Dejmek 1, debl.

Lenora – Zdíkov 5:13. M. Hlouška a P. Filuš 2, debl – Z. Martan a O. Kraml 4, K. Černý a F. Kraml 2, debl.

Arbore Volary – Vimperk B 9:9. J. Štolka 2, J. Svintek 1, 6x skreč – J. Sedlák 4, Z. Kortus 3, I. Icha 1, debl.

Konečná tabulka:

1. Sokol Lhenice C 16 14 1 1 217:71 45

2. Šumavan Vimperk B 16 13 1 2 205:83 43

3. Aptar Čkyně / Zálezly 16 12 1 3 199:89 41

4. Sokol Zdíkov 16 9 1 6 156:132 35

5. Libín Prachatice D 16 8 0 8 133:155 32

6. Arbore Volary 16 2 5 9 94:194 25

7. TJ Netolice 16 3 3 10 106:182 25

8. Slávia Prachatice 16 4 0 12 105:183 24

9. Křišťál Lenora 16 0 2 14 81:210 18

OKRESNÍ PŘEBOR II

Konečná tabulka:

1. Šumavan Vimperk C 12 10 0 2 145:71 32

2. Tatran Volary 12 9 1 2 122:94 31

3. Slávia Prachatice B 12 5 4 3 124:92 26

4. Sokol Zdíkov B 12 6 2 4 128:88 26

5. Aptar Čkyně / Zálezly B 12 4 1 7 83:133 21

6. Libín Prachatice E 12 2 0 10 81:135 16

7. SPV Strunkovice 12 2 0 10 73:143 16

OKRESNÍ PŘEBOR III

ST Vitějovice – Tatran Volary B 6:12. J. Zimandl 2, F. Pokorný a K. Škola 1, debly – J. Capůrka a M. Jurásek 4, P. Prokeš a L. Hýbner 2.

Arbore Volary B – Sokol Zdíkov 11:7. V. Špeta 4, F. Hettner a M Tržil 2, V. Čutka 1, debly – A. Lutovský a V. Vondráček 3, J. Vozandych 1.

Konečná tabulka:

1. Slávia Prachatice C 10 8 1 1 125:54 27

2. Arbore Volary B 10 7 1 2 100:80 25

3. ST Vitějovice 10 5 1 4 92:88 21

4. Tatran Volary B 10 5 0 5 79:100 20

5. Sokol Zdíkov C 10 2 2 6 76:104 16

6. Arbore Volary C 10 0 1 9 67:113 11