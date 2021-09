Etapa odstartuje v 11 hodin v Českých Velenicích, dalšími místy, kudy budou cyklisté postupně projíždět, jsou Nové Hrady, Dolní Stropnice, Kaplice, Svatý Jan nad Malší, Borovany, Chlum u Třeboně, Stráž nad Nežárkou, Plavsko, Buk a Jindřichův Hradec. V ulicích města ještě závodníci absolvují další okruh, znovu se vrátí do Buku a pak je teprve v Klášterské ulici čeká cíl, kam by měli dorazit zhruba před půl čtvrtou.

Třetí etapa závodu Okolo jižních Čech vedla z Protivína do Studené. | Foto: Pavel Kopecký

Mezinárodní závod v silniční cyklistice vyvrcholí v neděli 12. září závěrečnou etapou, v níž se peloton vydá na 185 kilometrů dlouho štaci z Českých Velenic do Jindřichova Hradce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.