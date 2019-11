TJ Šumavan Vimperk – FBC Došwich Milevsko A 3:11(0:2, 2:5, 1:4). Branky Vimperka: 23:28 Hradil (Robl), 26:25 Pešl ml. (Robl), 43:26 Pešl ml. Sestava: Sippl (Říha) – Pešl ml., Gabauer, Hrdlička; Pešl st., Jungvirt – Hradil, Chval, Havelka; Robl, Myslík

Přesto, že jsme si od začátku vtloukali do hlavy, že musíme od začátku hrát stejný bránící systém jako proti Kaplici v Č. Budějovicích, tak jsme hráli pravý opak. Snažili jsme se být aktivní, což soupeř jednoduchým přechodem k naší brance využíval. Od začátku utkání jsme nezachytili tempo soupeře a kolem naší branky to neustále hořelo. Největší chyby vznikaly kolem naší svatyně, jelikož naši hráči nestíhali přebírat hráče soupeře, dostávali jsme jednoduché góly z dorážek. Dělalo nám velký problém odkopnout či odpálit balonek do bezpečí. Bohužel nás soupeř přejel a nám po dvou třetinách nezbývalo, než se připravit na druhý zápas.

TJ Sokol Chýnov - TJ Šumavan Vimperk 5:7 (4:3, 1:2, 0:2). Branky Vimperka: 01:35 Havelka (Pešl ml.), 03:10 Havelka (Hradil), 12:15 Hrdlička (Pešl ml.), 15:41 Pešl ml. (Gabauer), 21:44 Havelka (Gabauer), 37:00 Gabauer (Pešl ml.), 40:13 Pešl ml. (Hrdlička). Sestava: Sippl (Říha) – Pešl ml., Gabauer, Hrdlička; Pešl st., Jungvirt – Hradil, Myslík, Havelka; Robl, Chval

Ve druhém utkání jsme nastoupili proti soupeři, s nímž jsme se setkali pouze dvakrát a to v sezoně kdy Chýnov byl k neporažení a postoupil do Regionální ligy. Do utkání jsme vstupovali s mírným respektem, který ovšem po chvíli opadl. Soupeř hrál systémem „hurá florbal“, což nám vyhovuje. Hra byla vyrovnaná a hrál se rychlý na oko snad i pohledný útočný florbal, čemuž odpovídalo 7 branek v první třetině. Od druhé třetiny jsme drželi více balonek a soupeře jsme nepouštěli do velkých šancí a držel nás dobrý výkon brankáře. Přesto, že jsme celý zápas dotahovali, na začátku třetí třetiny jsme přežili oslabení a následně se dostali do vedení. Po neproměněném trestném střílení jsme se dostali do vedení o dva góly, přičemž soupeř fauloval a usnadnil nám konec utkání, které jsme dotáhli k vítězství.

Bohužel hrajeme každý turnaj v jiném složení. Pozitivní věcí je příchod nového hráče Chvala a vyjednávání ještě o dalších nových hráčích. Do budoucna vidím naději na dobré výsledky. Bohužel si to u nás vše sedá až měsíc po začátku sezony, kdy už vzniká ztráta na čelo tabulky.

Další turnaj sehrajeme v sobotu 16.11. ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou proti FBC Strakonice B (10:30), Banes Florbal Soběslav (12:30) a T.J. Sokol Lišov (16:30).

Autor: Vladimír Pešl mladší