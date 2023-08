/FOTOGALERIE, VIDEO/ Světový pohár XTERRA Czech triatlonistů v Prachaticích odstartoval již v pátečním podvečeru. Na své tratě vyrazili nejmenší sportovci do sedmi let.

Běžecké závody nejmenších dětí XTERRA Czech. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Centrem dění bylo prachatické Velké náměstí. Soutěže pořadatelé rozdělili na děti do 5 let a kategorii 6 - 7 let, oboje zvlášť kluci a holky. Skvělá atmosféra, na osm desítek startujících a nechyběl ani velmi početný doprovod rodičů i dalších diváků kolem trati. Některé děti absolvovaly svůj úplně první závod a moc si to užívaly. Odměnou všem byla za výkon pamětní medaile. Ti nelepší pak dostali i další ceny.

Výsledky v těchto kategoriích sice nejsou tím nejdůležitěším, ale kdo je fanouškem čísel a časů, najde pořadí závodníků dětských kategoriích na https://sportsoft.cz/OfficialResults/2023/20230811_kids_run.pdf?202308.11.05.42

Sobotní program začíná na Ktišském rybníce. V 10 hodin startují závodníci na sprinterské trati, v pravé poledne skočí do vody profesionální elita v hlavním závodě XTERRA Czech triatlonu. Po elitních závodnících postupně odstartují na dlouhé trati Age group. Cíl je na prachatickém náměstí. V neděli se pak v okolí Ktišského rybníka konají závody v Short Tracku. Nejprve startuje v 10 hodin třicet elitních žen.