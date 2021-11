HBC Flames Volary - TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Hofman - Landkammer 2, Slabý a Klimeš.

Od začátku to bylo vyrovnané utkání a zejména v první třetině byli Volarští pro hosty až nečekaně nebezpečným soupeřem. Hostující brankář Kvapil se hodně potil a dost zachraňoval. Volarští využívali brejky a hostům kombinace moc nevycházela, až v závěru třetiny otevřel skóre Slabý.

Druhá třetina byla podobná té první. Domácí se snažili využít brejkových situací, ale obrana hostí byla pevná. I na druhé straně se kolem branky Kodrleho odehrávalo hodně zajímavých situací, ale i gólman domácích byl výborný a hodně toho pochytal a rovněž obětaví domácí padali do střel a Hradečtí to měli složité. V čase běžící 17. minuty se domácím podařila kombinace v útočné třetině hostí a bylo vyrovnáno to, když do sítě doklepl oranžový míček Hofman, asistovali mu Svintek a Nechutný. A to byla pro favorita sprcha. Domácí hráli velmi dobře a snažili se strhnout vedení na svou stranu, ale hosté se ukázali jako zkušený tým a půl minuty před koncem druhé částí překlopil vedení na jejich stranu Landkammer.

Poslední třetina přinesla výborný hokejbal. Volarští chtěli vyrovnat a hosté bránili vedení. Tím, jak ubíhal čas docházely síly a hosté byli přeci jen lepší a dvěma zásahy nejdříve Lankammer přidal svůj druhý gól v zápase a účet uzavřel pět minut před koncem Klimeš.

Rozhodla zkušenost hostí, ale volarští hokejbalisté se nemají za co stydět. S favoritem sehráli kvalitní zápas a za bojovnost i nasazení si zaslouží obdiv. Domácí hráči po zápase poděkovali gólmanovi Kodrlemu, který hodně vychytal a držel naděje Plamenů až do samého závěru. Pro Volarské tímto utkáním skončila podzimní část na domácí půdě, nyní je čekají dva zápasy venku. Nejdříve v Nové Včelnici a podzim ukončí v Pluhově Žďáru tedy dvakrát jede celek Volar do dalekého Jindřichohradecka. Tímhle tripem pro ně podzimní část soutěže skončí. Přijde pauza a příprava na jaro. Hochům zpod Bobíku přejme pohodu pro zbytek sezony a hodně štěstí v poledním dvojzápase.

Autor: Ladislav Beran