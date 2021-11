HBC Prachatice – SK Pedagog Č. Budějovice 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 18:32 Turek (Valek, Reindl), 28:15 Šilhán, 34:30 Šuhaj (Markytán), 43:19 Turek (Švácha, Reindl) – 15:47 Procházka (Zelenka), 27:10 Malecha (Zayml). Střely: 18:20. Vyloučení: 5:7. Přesilovky: 6:5. Využití: 2:0. Oslabení: 1:1.

Hokejbalisté z jihočeské metropole přijeli pod Libín v roli mírného favorita. Derby zápasy však všechny papírové předpoklady mažou, a tak necelá stovka fanoušků viděla nesmlouvavý boj o každý kousek hřiště.

Ve vyrovnané první třetině se fanoušci branky nedočkali. Hned v úvodu druhé třetiny šel však Pedagog do vedení, a to brankou ve vlastním oslabení. O tři minuty později bylo srovnáno. Tři minuty před druhou přestávkou šli hosté znovu do vedení, když sice neproměnili přesilovku, ale než se vyloučený domácí hráč stačil zapojit do hry, Malecha to trefil krásně za modrou přímo k tyči. Za minutu však bylo srovnáno, a to při signalizovaném vyloučení jednoho z hráčů Pedagogu.

Na začátku třetí třetiny dostali hosté výhodu přesilové hry, ale skoro na jejím konci nastartoval motory domácí Markytán, prošel přes celé hřiště a přihrál před odkrytou bránu Šuhajovi, který dostal domácí poprvé do vedení. Necelé dvě minuty před koncem využili domácí další početní výhodu, kdy Švácha naservíroval Turkovi míček před prázdnou bránu – 4:2. Pedagog ještě zkusil hru bez brankáře, ale naopak v ní mohl inkasovat, když se Turek netrefil od modré do prázdné brány. Přesto všechny body zůstaly v Prachaticích.

„Papírově by se dalo říci, že si k nám Pedagog přijel pro body a musím říci, že byl zpočátku i odhodlanější je získat. Ale my zabojovali a podali velmi dobrý kolektivní výkon. Konečně jsme se kromě asi dvou marodů sešli v plné palbě a bylo to znát. Odehráli jsme dobrý zápas a divákům se to muselo líbit,“ hodnotil spokojeně utkání kapitán domácího týmu Jan Turek.

On sám dával dva góly a třetí měl na hokejce. „Zkrátka to tam padlo. Spoluhráči mě dvakrát krásně našli. Mohl jsem dát ještě gól do prázdné brány při power play soupeře, ale potvrdil jsem, jaký jsem dřevák a poslal to mimo. Na druhé straně mě to zase zachránilo od nějakého poplatku do kasy za hattrick,“ dodal s úsměvem domácí kapitán.

Prachatičtí se výhrou nad Pedagogem trochu vrátili zpět do hry o možnost dostat se do play off. „Dá se říci, že jsme měli nůž na krku a museli vyhrát. Ale potřebujeme ještě porazit Ještěry Ústí nad Labem, abychom mohli na jaře ještě pomýšlet na play off. Ale bude to ještě moc těžké, proti Ještěrům musíme podat minimálně takový výkon jako proti Pedagogu,“ myslí na další duel Jan Turek