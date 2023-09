/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prvním kolem odstartovala hokejbalové extraliga mužů. Do Prachatic přijel úřadujcí mistr ČR Kert Praha a potvrzoval, proč je nejlepší.

Extraliga: HBC Prachatice - Kert Praha. | Video: Deník/Vladimír Klíma

HBC Prachatice - Kert Praha 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Branky: 1:09 Jelen (Danko, Lhota), 5:30 Vaněk (Bartošák, Jágr), 26:50 Javůrek (Danko, Plzák), 27:35 Vaněk (Jágr, Bartošák), 39:02 Vaněk (Laurinc, Jágr). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Střely na bránu: 17:34.

Výsledek je pro domácí hokejbalisty až příliš krutý. Nelze říci, že by nemakali. Bojovali, co to šlo, soupeř však byl neskutečně silný na míčku a velice nebezpečný před brankou. Zkrátka úspěch slavila obrovská zkušenost.