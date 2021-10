Remíza je však pro domácí ztrátou. V poločase vedli již o šest bodů a šli si za dalším vítězstvím. Zvláště ve chvíli, kdy na začátku druhého poločasu přidali další dva góly a vedli již 18:10. Ani to však na vítězství nestačilo. Hosté dokonce v průběhu druhého poločasu stav otočili na 23:24 a měli výhodu sedmimetrového hodu. Ten naštěstí pro domácí gólman Mráz zlikvidoval. Domácí se ještě jednou vrátili do vedení 25:24, soupeř však srovnal a v závěru utkání se již na skóre nic neměnilo.

Fakta z utkání: HBC JVP Strakonice 1921 – HBC Ronal Jičín B 25:25 (16:10). Branky: Wildt 7 (2), Kaplan 5, Nový, Pek, Mošovský, Bičiště, Sedlák, Samek 2, Krejčí 1 – Matula 6, Bareš 5, Hájek, Masák, Matouš 3, Thorovský 2, Drbohlav, Schichor, Dědeček 1. Rozhodčí: Ledvinka, Tůma. Vyloučení: 3:3. ŽK: 1:0. Góly ze sedmiček: 1:0. Nejlepší hráči utkání: Mráz – Hůla.

"Zápas jsme si prohráli sami! V době, kdy Jičín z našeho náskoku ukrojil tři čtyři góly, jsme začali zbytečně panikařit. Problém jsme měli v obraně i v útoku. Dostali jsme se do křeče, ze které jsme se až do konce zápasu nevymanili. Šli jsme do utkání s úzkým kádrem, který byl i tak ovlivněn dalšími zdravotními problémy. Kluci hráli na jiných postech než jsou zvyklí, to také hrálo proti nám. Zápas zlomilo to, že jsme neplnili obranné úkoly. Kdyby je hráči plnili, chodili by do úplně jiných útoků. Na kolena nás absolutně srazily technické chyby a neproměněné šance. Soupeř se dostal na koně, stáhl osmigólové manko a dokonce se dostal do vedení. V těchto fázích nám docházely síly více a hostům, jak již to v těchto chvílích bývá, naopak přibývaly," hodnotil utkání strakonický trenér Michal Zbíral.