7. kolo I. ligy mužů: HBC JVP Strakonice 1921 – TJ Sokol Vršovice 30:21 (15:12)

Branky: Mošovský 6 (3), Bičiště 6, Nový 5, Sedlák 4, M. Nejdl 3, Landsinger 2, Zbíral, Samek, Krejčí, Wildt 1 – Přibyl 6, Heřt 4 (2), Hradecký 4, Klečánek, Pína 2, Matějašek, Kotrč, Janotka 1. Rozhodčí: Pražák, Šulc. Vyloučení: 0:1. ŽK: 0:2. Góly ze sedmiček: 3:2. Nejlepší hráči utkání: Nový – Přibyl.

Domácí trenér Michal Zíral se musel vypořádat s řadou absencí a dokonce se i zapojil do utkání přímo na hřišti. Navíc byl autorem jedné z domácích branek.

Úvod sice patřil brankově hostům, kteří se dostali do vedení 1:3, ale domácí stav otočili a dostali se do pěibrankového vedení. Do přestávky z něj soupeř dvě branky ukrojil. Hned v úvodu druhé půle přidali domácí další branku, ale soupeřtřemi góly v řadě utkání zdramatizoval. V tu chvíli zaúřadoval strakonický trenér Zbíral, vstřelil gól na 17:15, spoluhráči přidali tři a rázem domácí vedli 20:15. Pak si již Strakoničtí vývoj zápasu pohlídali.

"Absence tří hráčů nakonec nebyly tolik znát, naštěstí to pro nás v tomto utkání nebyla tak citelná ztráta. Pomohl Michal Krejčí, který hrál s limitací. Vypomohl do obrany, takže jsme to mohli protočit. Nepřipustili jsme ve vývoji zápasu jakékoli drama, od 15. minuty jsme si budovali náskok a podržel nás několika zákroky Jindra Mráz. Až na pár nedostatků nám fungovala obrana a dařilo se proměňovat šance. Díky tomu jsme se nedostali pod tlak a mohli jsme dál hrát svoji hru," shrnul utkání trenér Michal Zbíral.