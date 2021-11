Sokol Sršni Písek - Lokomotiva Plzeň 94:58 (22:16, 47:35, 85:46)

Body domácích: Šlechta 19, Sýkora 17, Pytelka 13, Mach a Svoboda J. 9, Primak a Šurý 6, Špičák a Mikolášek 5, Polánek T. 3, Chvála 2, Šimonek.

"V naší sestavě bohužel chyběla podkošová dvojice pivotů Englický a Martin Svoboda, navíc další klíčoví hráči šli do utkání doslova z postele. Sestava Lokomotivy však byla doslova vybrakovaná. Kromě trenéra Eismana a pozitivního lídra týmu Honomichla se z různých důvodů neobjevili ani další hráči základní sestavy Aušprunk, Mach, Skalička a Žikla. Utkání se tak na obou stranách hrálo prakticky bez pivotů a hlavním cílem bylo utkání odehrát bez zranění," komentoval sestavy písecký trenér Jan Čech.

Pro Sršně bylo utkání důležité vzhledem ke stíhací jízdě tabulkou za Slavií Praha a Litoměřicemi. "Bohužel do utkání jsme vstoupili přesně tak, jak jsme nechtěli a nejenže naše obrana příliš neexistovala, ale v útoku jsme nebyli schopni dodržet ani nejzákladnější taktické pokyny. Místo hry 1 na 1 jsme radši volili střelbu přes obránce z delší vzdálenosti a stejně jsme se kontaktu vyhýbali i v obraně. A aby toho nebylo málo, Petr Šlechta si udělal rychlé tři fauly a do poločasu na něj tak čekala lavička náhradníků. I tak nikdo nepochyboval o tom, kdo je lepším týmem, a Sršni tak v poločase stále vedli rozdílem dvanácti bodů. Při vší úctě k soupeři však nemůžeme obdržet pětatřicet bodů za poločas," komentoval první dějství trenér Čech a doplnil ke druhému poločasu: "Do druhého poločasu jsme nastoupili podle představ všech v hale, kdy to byli konečně hráči ve žlutočerném, jak je známe. Jeden rychlý protiútok střídal druhý a trojková smršť k tomu byla hlavní zbraní k ovládnutí první pětiminutovky 20:4. Celá třetí čtvrtina pak skončila 38:11. V tuhle chvíli už na palubovce běhala pouze šestice našich dorostenců, kteří předvedli velice sympatický výkon a i přes to, že v závěru už sotva pletli nohama, si Sršni dokráčeli pro výhru 94:58."

"Pořád si myslím, že se utkání mělo odehrát v původním termínu, my bychom nemuseli řešit problémy s naší sestavou a pro všechny zúčastněné by to mělo větší smysl. To, v jakém složení přijel soupeř, jen dokreslilo kvalitu středečního utkání. Přiznám se, že jako mladý trenér se stále nedokážu oprostit od toho, že utkání se jen odehraje a basketbalově nám nic nepřinese, což byla přesně tato situace. Chyby v útoku a trápení v něm bych asi ještě pochopil, ale to, že nechceme bránit, je pro mě absolutně nepochopitelné. A v tom je mezi námi a například Slavií Praha velký rozdíl. I přes náš výkon v první půli však musím zůstat pozitivní. To jsem nezvládl a beru tak tento úsek hry na sebe. Ve druhé dvacetiminutovce jsme již přesně ukázali, jak dokáží Sršni hrát a velice dobrý úsek pak odehráli i naši dorostenci, pro které jsou to cenné zkušenosti," komentoval duel Jan Čech a doplnil: "Teď se musíme dát zdravotně dohromady, protože v neděli nás čeká další domácí utkání proti Sokolu Pražskému, ve kterém by případné zaváhání znamenalo velké komplikace. K výhře budeme však určitě potřebovat předvést daleko lepší výkon, a proto nás prosím přijďte podpořit od 18:00 do Sršního hnízda."