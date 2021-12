V prvním dvoukole nemohl z důvodu karantény nastoupit ke svým duelům tým Mlátiček. Zápasy s Rumpálem a Jelimany byly zpětně kontumovány 0:5 ve prospěch soupeřů Mlátiček.

Tabulka po 4. kole:

1. TK Rumpál 40:4 12

2. Sokolíci 30:9 12

3. Jelimani 27:2 12

4. Arschloch 20:17 9

5. Chroboly 15:13 6

6. Kozlíci 15:20 6

7. Háječek 15:20 3

8. Mlátičky 5:24 0

9. Zbytiny 5:35 0

10. Pozdní sběr 5:41 0

Přes vánoční svátky má soutěž přestávku, ale zájemci mají možnost se přihlásit do turnaje, který je naplánován na 27. prosince. „Turnaj je vypsán pro osm týmů. Hrálo by se ve dvou skupinách každý s každým na 2x15 minut. První dva týmy ze skupiny by pak postoupily do semifinále. Startovné na tým činí tisíc korun. Oceněny budou nejlepší týmy, střelec turnaje, hráč a gólman,“ doplňuje k turnaji jeho organizátor Jan Zumr s tím, že je nutné se přihlásit nejpozději do středy 22. prosince.