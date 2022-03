Co tedy čekat od závěrečných dvou kol? Sršni nyní zajížděj na palubovku Nového jičína, který doma porazili vysoko 108:67. "I přes výhru nad Svitavy ale nedávám velké šance tomu, že bychom Tury přeskočili v tabulce. To by museli prohrát na své palubovce se Slavií Praha, následně pak v Litoměřicích a my zvládnout svá utkání na horké palubovce Nového Jičína a doma s ostravskými Snakes," hledí do závěru nadstavby trenér Čech.

Fotogalerií Víta Koubka se vracíme ke skvělému vítězství Sršňů nad svitavskými Tury.