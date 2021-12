Hned první hrací den však museli pořadatelé posunovat sled zápasů. I do ligy sálovky zasáhla covidová karanténa a jeden z týmů musel své zápasy vynechat.

To však nic nemění na tom, že se začalo pěkně od podlahy. Hned od úvodu se krystalizují favorité, kteří budou patrně konkurenci přehrávat. Ale to není vůbec důležité, hlavní je, že se sálovka znovu vrací do sportovního života na Prachaticku.

Výsledky 1. - 2. kola: Zbytiny - Kozlíci 2:6, Sokolíci - Arschloch 8:2, Zbytiny - Chroboly 2:4, Kozlíci - Sokolíci 1:9, Arschloch - Háječek 3:2, Pozdní sběr - Chroboly 1:10, Háječek - Rumpál 2:6, Jelimani - Pozdní sběr 12:0.

Druhé dvoukolo je na programu v sobotu 18. prosince od 9 hodin. "Mezi Vánocemi a Silvestrem bych rád uspořádal turnaj, na kterém by se měly objevit i týmy z jiných okresů," dodává k sálovkářskému programu závěru roku v Prachaticích organizátor Prachatické ligy Jan Zumr.