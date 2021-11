HBC Prachatice - HBC Plzeň 2:3 (0:1, 0:0, 2:2).

Výsledek proti lídrovi tabulky je více než lichotivý. Je však třeba přiznat, že domácí akcie držel gólman Vojta Válek, na kterého šlo 34 střel (na hostujícího gólmana pouhých 9) a úspěšnost zásahů měl přes 91 rocent. V průběhu hry se Plzeň dostala do tříbrankového vedení, ale domácí dokázali závěr duelu pořádně zdramatitzovat. Ve 39. minutě snížil Matyáš Hrdina a ve 42. minutě domácí využili znovu Hrdinou přesilovou hru a dorazili soupeře na jediný gól. Ten však již utkání do nájezdů nepustil a odvezl si všechny body.

HBC Prachatice - Olymp Jindřichův Hradec 5:4 po nájezdech (1:0, 2:3, 1:1 - 1:0).

Nedělní jihočeské derby mělo zcela jiný obraz. Daleko aktivnější ve střelbě byli domácí a čtyřikrát v zápase vedli. První třetinu vyhráli díky přesné střele Adama Svojanovského. Hned v úvodu druhé části hosté srovnali, ale v 19. minutě vrátil vedení pod Libín Dominik Novák. Přišlo však znovu srovnání skóre. Netrvalo ale ani minutu a domácí šli znovu do vedení brankou Jan Stöhra. To však do přestávky neudrželi a soupeř z Jindřichova Hradce znovu srovnal. I třetí třetina se lépe vyvíjela pro domácí, když je do vedení dostal Svojanovský. Když to již vypadalo na tři body pro Horalíky, soupeř půl minuty před koncem utkání vyrovnal. Muselo se tedy do nájezdů. Ani v nich však domácí soupeře do vedení nepustili a díky brance Stöhra si vybojovali alespoň dva body.