OBRAZEM: Míče padaly z Černé věže

České Budějovice - V pátek přesně v poledne se z Černé věže vysypal pytel s míči. Kdo jeden chytil, vyrazí 19. a 20. 6. na atraktivní zápasy ČR – Francie zdarma. Světová liga se bude hrát v Budvar aréně. Pořadatelé pátečního volejbalového happeningu předali volnou vstupenku také tomu, kdo prokázal drobné volejbalové dovednosti. „Stačilo stokrát odbít míč a lístky putovaly do rukou výherců této soutěže," popisují pořadatelé. Ve dvojutkání proti Francii by se mohlo rozhodovat o postupujícím do další fáze soutěže.

Autor: Kamil Jáša