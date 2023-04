/FOTOGALERIE/ Čtrnáct dní po skončení jihočeských soutěží družstev stolních tenistů vrcholil první stupeň (kraj) Českého poháru. A byli u toho hráči Sokola Lhenice.

Jihočeské finále ČP: Lhenice - Hlubolá nad Vltavou B. | Foto: Jan Klein

Do finále se Lheničtí probojovali přes dva divizní soupeře. V osmifinále jihočeské větve Českého poháru měli volný los a ve čtvrtdinále narazili na VS Tábor. V průběhu utkání již to vypadalo na jasnou výhru soupeře, který již vedl 0:3, 1:4, a 2:5, ale poslední tři duely patřily domácím hráčům Sokola. Při výsledku 5:5 Lheničtí vyhráli 22:19 na sety a postoupili.

V semifinále je čekal další divizní tým, Hluboká nad Vltavou A. Skóre utkání bylo jako na houpačce (0:2, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:5). A při nerozhodném výsledku 5:5 znovu hrál poměr setů ve prospěch Lhenických (21:20), kteří tak postoupili do finále.

Kosa padla na kámen až ve finále. Do Lhenic přijel suverén Krajského přeboru Hluboká nd Vltavou B. Lheničtí hrají stejnou soutěž, ale skončili v soutěži třetí od konce. Soupeř tentokrát neměl slitování a vyhrál 10:0.

Sice trochu hořký konec, ale v letošním Českém poháru Lheničtí celkově váleli skvěle. Vysoká porážka na závěr jim nemůže dobrý pocit ze soutěže zkazit.