Prachatice - Na tři stovky karatistů nejen z Čech, ale dalších deseti států Evropy a dalších z Asie absolvuje v prachatické sportovní hale tréninkový kemp Gasshuku Czech 2017.

Každý den od sedmi ráno do sedmi do večera se cvičí v několika blocích a nejinak tomu bude i v sobotu. To pak na karatisty čeká závěrečná párty v Národním domě. Kemp pak zakončí nedělní dopolední společné cvičení.