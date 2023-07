/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dvoudenní Bike camp s Jaroslavem Kulhavým v Prachaticích zakončila zajímavé beseda ve Štěpánčině parku.

Jaroslav Kulhavý hovořil o svém tréninku. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Olympijský vítěz v cross country horských kol a Mistr světa v cross country i bike maratonu Jaroslav Kulhavý hovořil o impulsu, který jej posunul do světa XTERRA triatlonu, ale hovořil i o své bohaté kariéře bikera a životě ve světové špičce.

Padaly dotazy na objem přípravy vrcholového bikera, stravu, rizika zranění či biometrický pas a s kontrolami s ním spojenými. Jaroslav Kulhavý odpovídal i na to, jak to bylo s jeho možným přestupem do elitního silničního týmu a proč k němu nedošlo. Představl i své závodní kolo.

A jelikož je Jaroslav Kulhavý tváří XTERRA Czech, závodu Světové série v Prachaticích, hovořilo se i o jeho ambicích při srpnovém závodě, jeho posunu v plavání a podobně. K XTERRA triatlonu a XTERRA Czech se vrátíme v samostatném článku.