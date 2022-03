Prvním úkolem pro jaro je dostat se do play off. "Do play off postoupí čtyři nejlepší týmy ze skupiny Západ a čtyři ze skupiny Východ. Následně se hraje křížovým způsobem play off. První ze Západu se čtyvrtým z Východu a tak dále," přibližuje systém soutěže kapitán prachatického celku Jan Turek a doplňuje: "Nás nyní čekají dva zápasy dohrávky druhé série zápasů a pak se ještě utkáme s každým ze šesti týmů jednou."

V tabulce jsou Prachatičtí aktuálně šestí. Nejprve hrají se sedmým Snack Dobřany B a poté jedou na hřiště Nového Strašecí. "Potřebujeme nutně tyto dva zápasy vyhrát, abychom se dostali zpět do hry o čtyřku. Nesmí nám utéct českobudějovický Pedák, Suchdol a Ještěři Ústí nd Labem (týmy na aktuálním 2. - 4. místě). Čtvrté místo se dá ještě uhrát, ale nesmíme ztratit zbytečné body," hledí do jarní části Jan Turek.