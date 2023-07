/FOTOGALERIE, VIDEO/ V sobotu úderem sedmé hodiny ranní odstartovalo prvním blokem tréninku kata Gasshuku Czech 2023 v Prachaticích.

Nácvik kata. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Letošní ročník tréninkového kempu karatistů trhá rekordy. V předstihu se přihlásilo na 350 cvičících, nakonec jich pořadatelé evidovali přes čtyři stovky. Takový zájem o Gasshuku Czech v Prachaticích nikdy nebyl.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Pětidenní kemp se skládá každý den ze dvou hodin tréninku kata, který je rozdělen do dvou hal. Pak následují nácviky kumite podle výkonnosti karatistů. Většinu tréninkových hodin vedou jedni z nejlepších japonských lektorů, kteří i letos do České republiky zamířili. Do Prachatic zavítali cvičící z mnoha evropských zemí i mimo starého kontinentu.

Program tréninkového kempu končí v prachatické sportovní hale ve středu hodinu po poledni.