Start turnaje obstarali hráči HBC Prachatice proti Kert Parku Praha. Prachatičtí jako tradičně zařadili do týmu i juniorky, kterých nastoupilo do utkání hned pět.

Od začátku utkání byli aktivnější Pražané, měli i střeleckou převahu, nicméně do vedení šli Prachatičtí po přesné trefě Štěpánka. Vyhráli tak první třetinu. V té druhé Prachatičtí nejprve přežili oslabení, ale brzy nato smolně inkasovali vyrovnávací branku. A pak v rozmezí půl minuty padly hned tři góly, dva z toho však do domácí sítě a do závěrečné třetiny šli Pražané za jednobrankového vedení. Rozhodnutí padlo ve 43. minutě, kdy dali Pražané během dvaceti vteřin dva góly a zvítězili 5:2.

Prachatičtí Highlanders nastoupí k dalšímu duelu v sobotu 11. června od 18.30 hodin proti Hradci Králové a v neděli dopoledne od 10 hodin proti HBC Pardubice.