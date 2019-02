Netolice /FOTOGALERIE/ – Volejbalisté Netolic vyhráli obě domácí utkání druhé ligy proti volejbalistům Jiskry Domažlice. Čtyři získané body je stále udržují ve středu tabulky.

Radost z vítězství hráčů i diváku zkalila informace o úmrtí Rudolfa Bolecha, kamaráda, spoluhráče a jednoho ze zakladatelů volejbalového oddílu v Netolicích. Stál u založení oddílu dne 20.10.1964 a stal se i jedním z prvních hráčů nominovaných do první sezony v okresním přeboru roku 1965. Jako na hráče i kamaráda bylo na něj vždy spolehnutí. Plánované oslavy u příležitosti padesátého výročí netolického oddílu v příštím roce se tak již nezúčastní.

Netolice – Domažlice 3:2 (21:25, 35:37, 26:24, 25:18, 15:8). Vstup do prvního utkání se netolickým volejbalistům příliš nepovedl, a tak první oddechový čas přichází již za stavu 3:7. Po zbytek setu se domácí jen pomalu rozjížděli a stav skóre srovnávají až na konci setu (20:20). Domažlické družstvo složené z velmi mladých hráčů však svou touhu po vítězství dotáhlo až do konce. Se stejným entuziazmem vlétlo hostující družstvo i do druhého setu a domácím opět ujíždí začátek setu. Tentokrát však ke srovnání bodů dochází již dříve (12:12). Od této chvíle přicházejí až nervy trhající výměny, které nebraly konce. Druhý set trval více než čtyřicet minut a obě družstva věděla, že může být tím klíčovým. Posuďte sami dramatičnost utkání a výměny které domácím fanouškům doslova trhaly nervy (výběrem: 24:24, 26:25, 28:29, 30:29, 32:31, 33:34, 35:35 až na konečných 35:37). Prohra dvou setů donutila trenéra přeskládat netolické družstvo a pod taktovkou nahrávače Jaroslava Matyse se tým konečně rozjíždí. Pomohla k tomu i Ondřej Mach, který svou zkušeností přiměl družstvo k chytřejší a zodpovědnější hře. I přesto, že celý set domácí až do koncovky prohrávají (a to dokonce i 9:17), byla vidět změna na všech postech. Když se Netoličtí za stavu 22:22 přiblížili k Domažlicím, jakoby jejich prvotní nadšení začalo opadat. Koncovka pak již patřila jasně domácím. Zažehnutá jiskřička naděje nakopla celý tým, který přehrál hostující družstvo jak ve čtvrtém tak v i posledním pátém setu.

Netolice – Domažlice 3:2 (21:25, 27:25, 25:27, 25:18, 16:14). Do prvního setu odpoledního zápasu vstupují naopak lépe domácí (4:1), ale při prvním technickém čase je již stav téměř srovnaný (8:7). Až do stavu 19:19 se pak hraje velmi vyrovnaný volejbal, v jehož koncovce odskakují Domažlice a berou si vítězství prvního setu. Následující dva sety jsou opravdovou volejbalovou bitvou a diváci v netolické hale si jistě přišli na své. Ve vypjatých koncovkách pak jednou vítězí domácí 27:25 a podruhé hostující tým 25:27. Trochu unavené domažlické družstvo již na rozdíl od domácích nemá kam sáhnout a tak se střídání na straně Netolic rozhodně vyplatilo. Netolice odskakují hostujícímu družstvu od stavu 15:15 a jdou si jednoznačně pro vítězství ve čtvrtém setu. V nezměněné sestavě pak domácí družstvo hnáno svými diváky ve velmi dramatické koncovce poráží volejbalisty Domažlic těsně 16:14. Hostující družstvo se sice snažilo zastavit netolické volejbalisty oddechovým časem za stavu 14:13 a pak 15:14, ale ti již nechtěli ztratit další bod do průběžné tabulky.

Na příští utkaní pojedou netoličtí volejbalisté na palubovku aktuálně posledního týmu TJ Lokomotiva Liberec I. Liberecká sokolovna zatím příliš radosti netolickým volejbalistům nikdy nepřinesla, tak uvidíme, jak se s tím poperou tentokrát. Domácí diváky zvou hráči v tomto roce na poslední domácí utkání do netolické haly 14. prosince. Soupeřem budou volejbalisté VK Prasyl Mladá Boleslav.

1. Zikuda Turnov 11 3 36:19 31

2. Mladá Boleslav 10 4 36:20 25

3. Jablonec nad Nisou 9 5 32:20 28

4. Chabařovice 9 5 31:20 26

5. Netolice 1892 9 5 30:26 25

6. Jiskra Domažlice 6 8 26:31 20

7. Jirkov – Ervěnice 4 10 20:33 15

8.Spartak Modřany 5 9 24:33 14

9. Sokolov 4 10 20:33 11

10. Lokomotiva Liberec 3 11 16:36 10

František Reindl