/FOTOGALERIE/ Prachatičtí hokejbalisté mají o víkendu o práci postaráno. Hraje se na několika frontách a zápasy jsou pro jednotlivé týmy hodně důležité.

Hokejbalisty HBC Prachatice čeká o víkendu důležitý souboj s HBC Plzeň. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Největší pozornost fanoušků je upřena na extraligu mužů. Prachatičtí neměli zrovna šťastný vstup do jarní části a po dvou porážkách zůstávají na 10. místě tabulky. Šest kol před koncem základní části ztrácejí na 8. místo pro play off sedm bodů. Velkou šanci něco z této ztráty umazat mají nyní v sobotu, kdy v domácí Highlanders aréně hostí jedenáctou Plzeň. Pokud se Prachatičtí chtějí ještě o play off pokusit musejí vyhrát za tři body. Utkání začíná v 15 hodin.

V předzápase extraligy mužů se představí v lize starších žáků prachatičtí Horalíci v duelu s Třemošnou. Prachatičtí si drží velmi dobré čtvrté místo tabulky a v tomto utkání jsou favoritem. Třemošná je aktuáně osmá. Utkání začíná v pravé poledne.

Sobotní program v Highlnders aréně však odstartuje již v 10 hodin. V lize mladších žáků se prachatičtí Horalíci utkají také s Třemošnou.

Jarní část soutěží odstartují v sobotu i ženy. Prachatická děvčata suverénně vedou prvoligovou tabulku. Nyní je čekají dva duely ve Svitavách. Nejprve s domácím týmem, kterému patří čtvté místo tabulky a poté sšestým HBC Pardubice.

Highlanders aréna ožije hokejbalem i v neděli. Do třetice se představí celek Tatranu Třemošná, tentokrát v extralize drostu. Hraje se od 12 hodin. Domácí nastoupí v roli vysokých favoritů. Aktuálně jim po podzimu patří čtvrtá příčka tabulky, Třemošná je poslední desátá.

Do Suchdola nad lužnicí v neděli míří béčko Prachatických mužů. Od 14 hodin se utká s domácí rezervou. V souboji ze středu tabulky by Prachatičtí potřebovali zabodovat, aby se přibížili první čtyřce.