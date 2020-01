O postup bojují především oba volarské celky

Okresní soutěž stolních tenistů druhého stupně na Prachaticku měla na programu další zápasy a pomalu se posouvá do své druhé poloviny. Vše nasvědčuje tomu, že si to o postup do vyšší soutěže rozdají oba týmy z Volar.

Pokračovaly okresní soutěže za zelenými stoly. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek