/FOTOGALERIE/ Soutěže družstev stolních tenistů na Prachaticku pokračovaly další sadou zápasů. Oproti minulým sezonám se hraje pouze dvoustupňově, ale ve skupinách je více družstev.

Okresní soutěže stolních tenistů jsou v plném proudu. | Foto: Zdeněk Formánek

REGIONÁLNÍ PŘEBOR I

4. kolo:

Šumavan Vimperk B – Arbore Volary 17:1. L. Křivánek, F. Schwamberger, P. Šťastný a V. Skýpala 4, debl – debl.

Tatran Volary – Netolice 10:8. P. Vairich 4, M. Sedlák 2, O. Fabián a J. Steinbach 1, debly – P. Nohava a M. Krbeček 3, M. Pižl 2.

Libín Prachatice D – Sokol Lhenice C 12:6. V. Hesoun a J. Čejka 4, J. Kačer 2, J. Medek 1, debl – D. Bečvář a J. Dejmek 2, I. Kanaloš 1, debl.

Slávia Prachatice Sokol Zdíkov 7:11. J. Kozel 4, P. Chochol 2, J. Houška 1 – Z. Martan a F. Kraml 3, O. Kraml 2, F. Žlábek 1, debly.

Slávia Prachatice B – Aptar Čkyně / Zálezly 1:17. J. Brak 1 – P. Jirotka, R. Martínek, M. Kavlík 3, Jar. Trojan 2, debl, 5x skreč.

Předehrávky 5. kola:

Libín Prachatice D – Slávia Prachatice 12:6. V. Hesoun 4, J. Čejka 3, J. Kačer 2, M. Sova 1, debly – J. Mrkvička a J. Kozel 2, P. Chochol a L. Schrenk 1.

Křišťál Lenora – Šumavan Vimperk B 0:18. M. Holub, J. Sedlák, V. Skýpala a L. Křivánek 4, debly.

1. Libín Prachatice D 5 0 0 69:21 15

2. Sokol Zdíkov 4 0 0 57:15 12

3. Netolice 3 0 1 41:31 10

4. Aptar Čkyně / Zálezly 3 0 0 42:12 9

5. Šumavan Vimperk B 2 0 3 53:37 9

6. Slávia Prachatice 1 1 2 33:39 7

7. Tatran Volary 1 0 3 22:50 6

8. Sokol Lhenice C 0 1 2 18:36 4

9. Arbore Volary 0 1 2 17:37 4

10. Křišťál Lenora 0 1 2 15:39 4

11. Slávia Prachatice B 0 0 4 11:61 4

REGIONÁLNÍ PŘEBOR II

4. kolo:

Arbore Volary C – ST Vitějovice nehlášeno.

Sokol Zdíkov B – SPV Strunkovice 15:3. F. Kraml a A. Lutovský 4, F. Žlábek 3, V. Míčka 2, debly – M. Diviš II 2, J. Jiráň 1.

Slávia Prachatice C – Tatran Volary B 12:6. V. Carvan 4, L. Lang a P. Břicháček 3, V. Šulec 1 debl – V. Kubát 3, P. Prokeš a J. Capůrka 1, debl.

Sokol Zdíkov C – Arbore Volary B 4:14. V. Voldřich 2 debly – J. Friedecký a F. Kutlák 4, M. Tržil a V. Čutka 3.

Sokol Lhenice D – Libín Prachatice E odloženo.

1. Sokol Zdíkov B 4 0 0 62:10

2. Slávia Prachatice C 3 0 0 37:17 9

3. Sokol Lhenice D 3 0 0 34:20 9

4. Aptar Čkyně / Zálezly B 2 1 0 33:21 8

5. SPV Strunkovice 1 1 2 27:45 7

6. Arbore Volary C 2 0 1 28:26 7

7. Arbore Volary B 1 0 3 27:45 6

8. Libín Prachatice E 1 0 1 21:15 4

9. Tatran Volary B 0 0 4 26:46 4

10. ST Vitějovice 0 0 3 17:37 3

11. Sokol Zdíkov C 0 0 3 12:42 3