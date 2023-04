17 kolo:

Sokol Lhenice C – Lenora 16:2. V. Špán, I. Fišerová, D. Bečvář a T. Novotná 4 – debly.

Chybí dohrát zápasy Netolice – Lhenice C, Lenora – Zdíkov a Arbore Volary – Vimperk B.

1. Sokol Lhenice C 15 13 1 1 205:65 42

2. Šumavan Vimperk B 15 13 0 2 196:74 41

3. Aptar Čkyně / Zálezly 16 12 1 3 199:89 41

4. Sokol Zdíkov 15 8 1 6 143:127 32

5. Libín Prachatice D 16 8 0 8 133:155 32

6. TJ Netolice 15 3 3 9 100:170 24

7. Slávia Prachatice 16 4 0 12 105:183 24

8. Arbore Volary 15 2 4 9 85:185 23

9. Křišťál Lenora 15 0 2 13 71:163 17

OKRESNÍ PŘEBOR II

14. kolo:

Aptar Čkyně / Zálezly B – Sokol Zdíkov B 4:14. V. Sváta 3, V. Silovský – Z. Martan 4, F. Žlábek a A. Lutovský 3, P. Mühlhauser a V. Míčka 1, debly.

Šumavan Vimperk C – Tatran Volary 15:3. T. Ryska, F. Schwamberger a V. Skýpala 4, , J. Sedlák 1, debl, 1x skreč – P. Vairich a V. Kovář 1, debl.

Konečná tabulka:

1. Šumavan Vimperk C 12 10 0 2 145:71 32

2. Tatran Volary 12 9 1 2 122:94 31

3. Slávia Prachatice B 12 5 4 3 124:92 26

4. Sokol Zdíkov B 12 6 2 4 128:88 26

5. Aptar Čkyně / Zálezly B 12 4 1 7 83:133 21

6. Libín Prachatice E 12 2 0 10 81:135 16

7. SPV Strunkovice 12 2 0 10 73:143 16

OKRESNÍ PŘEBOR III

10. kolo:

Arbore Volary C – Slávia Prachatice C 5:13. J. Svintek a V. Svintek 2, O. Fučík 1, P. Břicháček 4, L. Lang a V. Carvan 3, R. Hečko 1, debly.

ST Vitějovice – Tatran Volary B odloženo.

Arbore Volary B – Sokol Zdíkov odloženo.

1. Slávia Prachatice C 10 8 1 1 125:54 27

2. Arbore Volary B 9 6 1 2 89:73 22

3. ST Vitějovice 9 5 1 3 86:76 20

4. Tatran Volary B 9 4 0 5 67:94 17

5. Sokol Zdíkov C 9 2 2 5 69:93 15

6. Arbore Volary C 10 0 1 9 67:113 11