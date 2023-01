11. kolo:

Netolice – Šumavan Vimperk B 3:15. M. Krbeček 2, debl – J. Fuchs a Z. Kortus 4, V. Rejšek a I. Icha 3, debl.

Křišťál Lenora – Libín Prachatice D odloženo.

Arbore Volary – Aptar Čkyně / Zálezly odloženo.

1. Sokol Lhenice C 9 9 0 0 126:36 27

2. Šumavan Vimperk B 10 8 0 2 131:49 26

3. Sokol Zdíkov 10 6 1 3 99:81 23

4. Aptar Čkyně / Zálezly 8 6 0 2 95:49 20

5. Libín Prachatice D 9 5 0 4 81:81 19

6. TJ Netolice 10 3 1 5 68:112 17

7. Arbore Volary 9 2 2 5 56:106 15

8. Slávia Prachatice 10 1 0 9 57:123 12

9. Křišťál Lenora 9 0 0 9 43:119 9

OKRESNÍ PŘEBOR II

Předehrávka 9. kola:

Sokol Zdíkov B – Tatran Volary 7:11. Z. Martan, F. Žlábek a A. Lutovský 2, V. Mička 1 – V. Kovář a O. Fabián 3, P. Vairich 2, Martin Sedlák 1, debly.

1. Tatran Volary 8 6 1 1 83:61 21

2. Sokol Zdíkov B 8 4 2 2 86:58 18

3. Šumavan Vimperk C 6 5 0 1 70:38 16

4. Slávia Prachatice B 7 2 4 1 68:58 15

5. Aptar Čkyně / Zálezly B 7 3 1 3 55:71 14

6. SPV Strunkovice 7 1 0 6 44:82 9

7. Libín Prachatice E 7 0 0 7 44:82 7

OKRESNÍ PŘEBOR III

5. kolo:

Slávia Prachatice C – Arbore Volary C 13:5. P. Břicháček 4, L. Lang a V. Carvan 3, R. Hečko 1, debly – J. Svintek 3, O. Fučík a V. Svintek 1.

Tatran Volary B – ST Vitějovice odloženo.

Předehrávka 6. kola:

Sokol Zdíkov C – Tatran Volary B 8:10. A. Lutovský 3, J. Vozandych 2, V. Vondráček a A. Marko 1, debl – J. Capůrka, P. Prokeš a Martin Sedlák 3, debl.

1. Slávia Prachatice C 5 4 1 0 62:27 14

2. Arbore Volary B 6 4 0 2 57:51 14

3. Sokol Zdíkov C 6 2 1 3 54:54 11

4. Tatran Volary B 5 3 0 2 42:47 11

5. ST Vitějovice 4 2 0 2 32:40 8

6. Arbore Volary C 6 0 0 6 40:68 6