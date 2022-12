7. kolo:

Slávia Prachatice – Křišťál Lenora 11:7. J. Houška 3, A. Pešek, P. Chochol a L. Schrenk 2, debl, 1x skreč – L. Bandík 3, M. Hlouška 2, P. Filuš 1, debl.

Sokol Lhenice C – Arbore Volary 18:0. I. Fišerová, V. Špán, D. Bečvář a T. Novotná 4, debly.

Sokol Zdíkov – Aptar Čkyně / Zálezly 12:6. Z. Martan 4, K. Černý 3, O. Kraml a K. Nový 2, debl – P. Jirotka 3, Jar. Trojan 1, debl, 1x skreč.

1. Sokol Lhenice C 6 6 0 0 87:21 18

2. Šumavan Vimperk B 6 5 0 1 80:28 16

3. Libín Prachatice D 7 4 0 3 63:63 15

4. Aptar Čkyně / Zálezly 6 4 0 2 70:38 14

5. Sokol Zdíkov 6 4 0 2 57:51 14

6. Arbore Volary 6 2 1 3 37:71 11

7. TJ Netolice 6 1 1 4 39:69 9

8. Slávia Prachatice 7 1 0 6 40:86 9

9. Křišťál Lenora 6 0 0 6 31:77 6

OKRESNÍ PŘEBOR II

4. kolo:

Šumavan Vimperk C – SPV Strunkovice stále odloženo.

Předehrávka 6. kola:

Libín Prachatice E – Tatran Volary 8:10. M. Kudrle 3, P. Gruber, M. Sova a M. Sova ml., debly – P. Vairich 4, O. Fabián a Martin Sedlák 3.

1. Sokol Zdíkov B 5 3 1 1 55:35 12

2. Tatran Volary 5 3 1 1 46:44 12

3. Aptar Čkyně / Zálezly B 6 2 1 3 43:65 11

4. Šumavan Vimperk C 3 3 0 0 40:14 9

5. Slávia Prachatice B 4 1 3 0 38:34 9

6. Libín Prachatice E 6 0 0 6 38:70 6

7. SPV Strunkovice 3 1 0 2 28:26 5

OKRESNÍ PŘEBOR III

Nejnižší soutěž měla volno, hraje se až v příštím týdnu.

1. Slávia Prachatice C 3 2 1 0 37:17 8

2. Tatran Volary B 3 2 0 1 27:27 7

3. ST Vitějovice 3 2 0 1 24:30 7

4. Sokol Zdíkov C 3 1 1 1 27:27 6

5. Arbore Volary B 3 1 0 2 26:28 5

6. Arbore Volary C 3 0 0 3 13:23 3