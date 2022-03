Dohrávky: Ederstav Prachatice – Vimperk B 8:10. J. Vostřez a J. Medek 2, V. Hesoun a Z. Vostřez 1, debly – Z. Kortus 4, J. Fuchs 3, V. Rejšek 2, I. Icha 1. Netolice – Lenora odloženo na 11.3.

13. kolo: Sokol Lhenice C – Netolice stále odloženo. Sokol Lhenice B – Ederstav Prachatice 13:5. R. Sivera st. a R. Sivera 4, S. Březinová 2, E. Dubravcová 1, debl, 1x skreč – J. Vostřez 2, J. Medek a V. Hesoun 1, debl.

14. kolo: Ederstav Prachatice – Aptar Čkyně / Zálezly odloženo na 13. března. Lhenice B – Lenora 16:2. R. Sivera 4, F. Traxler, E. Dubravcová a R. Sivera st. 3, debly, 1x skreč – P. Vostřez a M. Hlouška 1. Vimperk B – Lhenice C 12:6. Z. Kortus 4, J. Fuchs 3, I. Icha 2, V. Skýpala 1, debly – T. Novotná 3, V. Špán, J. Dejmek a L. Vondrák 1. Netolice – Tatran Volary 12:6. M. Krbeček 4, M. Pižl 3, L. Havel a T. Havel 2, debl – P. Vairich 3, Martin Sedlák 2, debl.

Aktuální tabulka:

1. Sokol Lhenice B 12 1 0 1 183:69 38

2. Šum. Vimperk B 10 3 1 0 163:89 37

3. Libín PT C 10 2 2 0 156:96 36

4. Čkyně / Zálezly 5 3 5 0 114:120 26

5. Křišťál Lenora 5 2 6 0 126:108 25

6. Ederstav PT 3 6 4 0 123:111 25

7. TJ Netolice 4 5 3 0 110:106 25

8. Arbore Volary 3 3 8 0 99:153 23

9. Sokol Lhenice C 1 1 11 0 78:156 16

10. Tatran Volary 1 0 13 0 54:198 16

OKRESNÍ PŘEBOR II

Dohrávky: Čkyně / Zálezly B – Slávia Prachatice B znovu odloženo.

13. kolo: Čkyně / Zálezly B – Lenora B 8:10. V. Sváta 3, L. Provod 2, Jiří Trojan a V. Silovský 1, debl – L. Bandík 4, V. Kovář 3, J. Voráček a P. Jegyinák 1, debl. SPV Strunkovice – Slávia Prachatice C 5:13. I. Novotný 2, J. Jiráň a M. Diviš 1, debl – J. Brak a A. Pešek 4, J. Mrkvička 3, P. Břicháček 1, debl. Netolice B – Slávia Prachatice B 5:13. A. Krbeček 2, L. Havel a F. Penc 1, debl – M. Batysta a J. Houška 4, L. Lang a V. Carvan 2, debl. Vimperk C – Libín Prachatice D odloženo.

Předehrávka 14. kola: Lenora B – Vimperk C 4:14. L. Bandík 3, debl – V. Skýpala 4, P. Šťastný, T. Ryska a L. Křivánek 3, debl. SPV Strunkovice – Čkyně / Zálezly B 8:10. M. Diviš 3, M. Šnejdar a I. Novotný 2, debl – M. Kavlík a J. Liška 3, Jiří Trojan 2, V. Silovský 1, debl.

Aktuální tabulka:

1. Sokol Zdíkov 11 1 1 0 164:70 36

2. Šum. Vimperk C 9 2 2 0 148:86 33

3. Sokol Lhenice D 9 1 3 0 152:82 32

4. Slávia PT B 10 0 2 0 140:76 32

5. Libín PT D 7 0 5 0 122:94 26

6. Čkyně / Zálezly B 6 1 6 0 123:111 26

7. Slávia PT C 5 1 7 0 122:112 24

8. SPV Strunkovice 2 0 12 0 74:178 18

9. Křišťál Lenora B 2 0 12 0 70:182 18

10. Netolice B 1 0 12 0 55:179 15

OKRESNÍ PŘEBOR III

Dohrávky: SPV Strunkovice B – Šumavan Vimperk D stále nehlášeno. Zdíkov C – Vimperk D 14:4. V. Vondráček, J. Vozandych, Z. Martan a A. Lutovský 3, debly – T. Ryska 4.

Předehrávka 12. kola: Libín Prachatice E – Slávia Prachatice D 5:13. M. Sova 3, M. Sova ml. 1, debl – P. Břicháček 4, L. Lang a V. Carvan 3, R. Hečko 2, debl.

Aktuální tabulka:

1. Sokol Zdíkov B 9 0 3 0 127:89 30

2. Šum. Vimperk D 8 1 1 0 121:59 27

3. Arbore Volary B 8 0 3 0 118:80 27

4. Slávia Prach. D 7 1 4 0 112:104 24

5. TTC Libín PT E 3 3 6 0 105:111 21

6. Sokol Zdíkov C 4 1 7 0 100:116 21

7. Strunkovice B 2 1 7 0 68:112 15

8. Tatran Volary B 0 1 10 0 59:139 12