Dohrávky: Ederstav Prachatice – Vimperk B znovu odloženo na 27.2, Netolice – Lenora odloženo na 11.3.

13. kolo: Tatran Volary – Libín Prachatice C 4:14. P. Vairich 3, debl – V. Wimberský 4, J. Čejka, M. Kudrle a P. Gruber 3, debl Sokol Lhenice C - Netolice odloženo na 1. dubna. Křišťál Lenora – Šumavan Vimperk B 7:11. I. Blaško 4, p. Filuš a P. Vostřez 1, debl – Z. Kortus a V. Rejšek 3, I. Icha a J. Fuchs 2, debl. Sokol Lhenice B – Ederstav Prachatice nehlášeno.

Předehrávka: Libín Prachatice C – Arbore Volary 12:6. M. Horčica 4, Z. Novák 3, J. Čejka 2, M. Kudrle 1, debl, 1x skreč – F. Lorenčík 3, J. Štolka a V. Zajac 1.

Aktuální tabulka:

1. Libín PT C 10 2 2 0 156:96 36

2. Sokol Lhenice B 10 1 0 1 154:62 32

3. Šum. Vimperk B 8 3 1 0 141:75 31

4. Čkyně / Zálezly 5 3 5 0 114:120 26

5. Křišťál Lenora 5 2 5 0 124:92 24

6. Ederstav PT 3 6 2 0 110:88 23

7. Arbore Volary 3 3 8 0 99:153 23

8. TJ Netolice 3 5 3 0 98:100 22

9. Sokol Lhenice C 1 1 10 0 72:144 15

10. Tatran Volary 1 0 12 0 48:186 15

OKRESNÍ PŘEBOR II

Dohrávky: Čkyně / Zálezly B – Slávia Prachatice B znovu odloženo.

Předehrávka 13. kola: Sokol Lhenice D – Sokol Zdíkov 5:13. D. Bečvář 3, S. Březinová 1, debl – K. Černý, K. Nový a T. Vlček 3, F. Kraml 2, O. Kraml 1, debl.

Aktuální tabulka:

1. Sokol Zdíkov 11 1 1 0 164:70 36

2. Sokol Lhenice D 9 1 3 0 152:82 32

3. Šum. Vimperk C 8 2 2 0 134:82 30

4. Slávia PT B 9 0 2 0 127:71 29

5. Libín PT D 7 0 5 0 122:94 26

6. Čkyně / Zálezly B 5 1 5 0 105:93 22

7. Slávia PT C 4 1 7 0 109:107 21

8. SPV Strunkovice 2 0 10 0 61:155 16

9. Křišťál Lenora B 1 0 11 0 56:160 14

10. Netolice B 1 0 11 0 50:148 14

OKRESNÍ PŘEBOR III

Dohrávky: SPV Strunkovice B – Libín Prachatice E 6:12. M. Diviš 3, V. Trávníček a J. Weber 1, debl – M. Sova 4, M. Sova ml. a J. Gruber 3, K. Pekárková 1, debl. SPV Strunkovice B – Šumavan Vimperk D stále nehlášeno.

11. kolo: Zdíkov C – Vimperk D stále nehlášeno.

Předehrávka 12. kola: Sokol Zdíkov B – Sokol Zdíkov C 13:5. V. Mička 4, O. Kraml a V. Voldřich 3, A. Marko 1, debly – Z. Martan 2, A. Lutovský, J. Vozandych a V. Vondráček 1.

Aktuální tabulka:

1. Arbore Volary B 8 0 3 0 118:80 27

2. Sokol Zdíkov B 8 0 3 0 114:84 27

3. Šum. Vimperk D 8 1 0 0 117:45 26

4. Slávia Prach. D 6 1 4 0 99:99 24

5. TTC Libín PT E 3 3 4 0 100:98 20

6. Sokol Zdíkov C 3 1 6 0 81:99 17

7. Strunkovice B 2 1 7 0 68:112 15

8. Tatran Volary B 0 1 10 0 59:139 12